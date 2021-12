Gérard Depardieu accusé de viol par la comédienne Charlotte Arnould

"J’ai été violée par Gérard Depardieu en août 2018": la comédienne Charlotte Arnould a affirmé vendredi sur Twitter être la victime des viols pour lesquels l’acteur est inculpé depuis un an et qu’il conteste.

Je suis la victime de Depardieu.. Ça fait un an pile qu’il est mis en examen. Je ne peux plus me taire… pic.twitter.com/eEmlJKh7AR

Gérard Depardieu, monument du cinéma français de 72 ans, a été mis en examen pour "viols" et "agressions sexuelles" le 16 décembre 2020, pour des faits commis à l’été 2018, mais l’identité de sa victime était jusque-là inconnue.

"Je suis la victime de Depardieu… Ça fait un an pile qu’il est mis en examen (inculpé, NDLR). Je ne peux plus me taire…", écrit Charlotte Arnould sur son compte Twitter.

"Cela fait un an qu’il est mis en examen. Il travaille pendant que je passe mon temps à survivre", poursuit la jeune femme de 25 ans originaire du Jura. "Cette vie m’échappe depuis 3 ans et j’ai envie de vivre sans me renier. Cette prise de parole risque d’être une secousse immense dans ma vie, je n’y gagne strictement rien si ce n’est l’espoir de récupérer mon intégrité."

"Continuer à me taire c’est m’enterrer vivante", conclut-elle.

Ni Me Elodie Tuaillon-Hibon, avocate de la plaignante, ni Me Hervé Temime, avocat de Gérard Depardieu, n’ont souhaité commenter cette prise de parole.

Parmi les messages de soutien au tweet de Charlotte Arnould, l’auteure Florence Porcel, qui accuse elle-même l’ancien présentateur du 20h00 Patrick Poivre d’Arvor de l’avoir violée, lui fait part de "Tout (s) on soutien".

La plaignante, qui avait dénoncé à la gendarmerie fin août 2018 deux viols au domicile parisien de la star quelques jours plus tôt, avait obtenu à l’été 2020 que cette enquête, d’abord classée par le parquet de Paris, soit confiée à un juge d’instruction.

Depuis sa mise en examen, révélée par l’AFP, M. Depardieu a été entendu au fond par la juge d’instruction, selon des sources proches du dossier. Il conteste les faits et a été laissé libre sans contrôle judiciaire.

Selon ces mêmes sources, l’acteur a sollicité auprès de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris la nullité de sa mise en examen, mais la requête n’a pas encore été examinée. Des investigations sont encore en cours.

Charlotte Arnould est comédienne mais également diplômée de danse classique et contemporaine, ainsi que de piano. Elle a joué dans une dizaine de courts-métrages ainsi que dans plusieurs pièces de théâtre. Elle a également réalisé les doublures voix pour plusieurs séries sur Netflix.