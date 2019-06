France: un ado déficient mental condamné pour le meurtre d'une fillette

Le grand-père de Léa a réagi devant nos confrères de France 3. "Toute la famille est effondrée, huit ans… C’est rien huit ans, c’est demain huit ans, ma petite-fille est morte déjà depuis un an. Cela ne fera pas revenir la petite, mais la justice aurait pu être un peu plus sévère ".

Qu’en serait-il en Belgique ?

En Belgique, des jeunes de 16 ans et plus, ayant commis des délits graves peuvent faire l’objet d’une mesure de dessaisissement, ce qui signifie qu’ils ne sont plus jugés en tant que jeunes, mais considérés comme des adultes. En ce qui concerne une éventuelle déficience mentale de la personne mise en cause, cela devrait l’orienter, a priori, vers un parcours en soins psychiatriques.