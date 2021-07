France : Monsanto Bayer écope d’une amende de 400.000€ pour fichage illégal à des fins de lobbying

Glyphosate : Monsanto, l'achat empoisonné de Bayer - JT 19h30 - 30/07/2019 Bayer va-t-il couler avec le glyphosate ? Le groupe chimique allemand doit faire face à plus de 18 000 plaintes déposées aux Etats-Unis. Et il a déjà été condamné par 3 fois à indemniser des particuliers tombés malades à cause du Roundup. Un an après avoir acheté Monsanto, Bayer a perdu 40% de sa valeur...