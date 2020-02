France: le parti du Président a-t-il déjà perdu les élections municipales? "Emmanuel Macron m'a fort déçu"

Dans un mois, la France sera en plein cœur de l'élection municipale, entre le premier et le second tour. Mais aujourd'hui, déjà, cette élection municipale ne s'annonce pas bien pour Emmanuel Macron et son mouvement, la République en Marche, la REM.

A Paris, c'est très mal parti

Avant sa démission-surprise vendredi dernier, Benjamin Griveaux était déjà en décrochage dans les sondages. Selon le dernier, il n'obtenait plus que 15% et, en tête, on retrouvait la maire sortante socialiste Anne Hidalgo avec 23% et Rachida Dati, l'ancienne ministre de la Justice de Nicolas Sarkozy avec 20%.

La désignation dimanche d'Agnès Buzyn pour remplacer Benjamin Griveaux risque de ne pas changer la donne. Son départ du gouvernement étonne beaucoup et choque certains.

Il y a encore quelques jours, Agnès Buzyn, en tant que ministre de la Santé, expliquait qu'elle ne pourrait être candidate à Paris. "Avec tous mes dossiers et en plus, la crise du coronavirus, mon agenda est trop chargé." Et pourtant, elle a franchi le pas.

A la demande d'Emmanuel Macron pour tenter de sauver les meubles dans la capitale? Paris est en effet l'un des endroits où Emmanuel Macron passe le mieux. Il y a cartonné à la présidentielle et lors des élections européennes de mai 2019, sa liste y est largement arrivée en tête avec 32%.

Mais voilà, la campagne de Benjamin Griveaux, un très proche d'Emmanuel Macron, n'a jamais pris. Beaucoup lui reprochant son arrogance. Agnès Buzyn n'a pas le même profil mais elle incarne Emmanuel Macron. Doctoresse et scientifique de renom, elle n'avait jamais fait de politique active avant qu'Emmanuel Macron n' aille la chercher pour en faire une ministre. A 57 ans, cette ex-belle-fille de Simone Veil ne s'est jamais présentée à une élection. Pour elle, et pour son parti, c'est donc un saut risqué dans l'inconnu.

La politique de Macron passe mal

Pour Emmanuel Macron, ces élections municipales constituent un test indéniable deux ans avant l'élection présidentielle. Et ce qui se passe à Paris est révélateur des problèmes rencontrés aujourd'hui par sa politique.

Dans la capitale, comme Benjamin Griveaux, Agnès Buzyn est confrontée à une dissidence et pas n'importe laquelle, celle de Cédric Villani. Lui aussi incarne le candidat Macron de 2017. Mathématicien reconnu, ancien socialiste, Cédric Villani avait été séduit par Emmanuel Macron. Et dans la foulée, il devenait député. Et il voulait être intronisé par la République en Marche comme chef de file à Paris mais ce n'est pas lui qui a été retenu par les instances du mouvement.

Du coup, face à Benjamin Griveaux, il a maintenu sa candidature. Ce qui a entraîné son exclusion du mouvement. Depuis 2017, 14 députés ont quitté ou ont été exclus de la République en Marche.

Emmanuel Macron m'a fort déçu

Et parmi les soutiens à Cédric Villani, il y a sans surprise, une part très très importante d'électeurs d'Emmanuel Macron. Des électeurs qui se disent déçus par la politique menée par le président de la République. Cette dame de 50 ans avait toujours voté PS. En 2017, elle vote Emmanuel Macron. "Aujourd'hui, dit-elle, je voterai pour Cédric Villani car il n'est pas marqué par tous les couacs de la République en Marche. Emmanuel Macron m'a fort déçu. Il s'est engagé sur un programme plus centriste et aujourd'hui, on est sur des propositions libérales. il est trop à droite."

Pierre Henry est, lui, candidat à la mairie du 10 ème arrondissement sur la liste de Cédric Villani. Président de France Terre d'Asile, il avait aussi soutenu Emmanuel Macron. "La République en Marche a oublié les promesses de 2017. J'ai soutenu Macron en 2017 car il y avait une promesse de mariage entre la liberté et l'équité, il y avait une promesse de rassemblement de gens d'horizons différents. Emmanuel Macron, en matière de migration, louait alors l'action d'Angela Merkel. Au bout de trois ans, nous sommes loin du compte. Il a pêché par l'arrogance des nouveaux arrivants au pouvoir."

La REM pourrait ne gagner qu'à Lyon

Dans les grandes villes françaises, la République en Marche n'est pas au mieux. Selon les sondages, elle ne gagnerait pas à Marseille, Lille, Nantes, Montpellier etc...seule Lyon pourrait rester entre ses mains et cela grâce à Gérard Collomb, ancien socialiste, devenu ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron avant de démissionner et de vouloir aujourd'hui devenir président de la métropole lyonnaise. Mais lui aussi, dans son fief, n'est sûr de rien, talonné par le parti en vogue aujourd'hui dans les grandes villes françaises, les écologistes.