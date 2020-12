France : la politique d'Emmanuel Macron prend-elle un virage sécuritaire ?

Les crispations autour de la loi "Sécurité globale" sont de plus en plus vives en France. © Getty Images

Ce vendredi, Emmanuel Macron devrait s'exprimer auprès la jeunesse, dans un média pour le coup lié aux jeunes adultes, uniquement digital : Brut. Le rendez-vous est pris. Il sera interviewé, entre autres, par Rémy Busine, journaliste chez Brut. Journaliste, molesté par les forces de l'ordre, comme l'indique le média, alors qu'il couvrait l'évacuation de migrants, place de la République à Paris, la semaine dernière.

Notre journaliste @RemyBuisine a été molesté à plusieurs reprises par un policier alors qu’il couvrait pour Brut l’évacuation violente de personnes migrantes par les forces de l’ordre. Nous allons demander des explications à la Préfecture de Police et au Ministère de l’Intérieur. — Brut FR (@brutofficiel) November 24, 2020

Comment l'installation et l'évacuation d'un camp de réfugiés à Paris a dégénéré. @RemyBuisine raconte heure par heure. pic.twitter.com/u9CCxfd5YF — Brut FR (@brutofficiel) November 24, 2020

Il faut dire que le gouvernement français d'Emmanuel Macron fait face à une crise politique importante depuis plusieurs semaines, en raison notamment de plusieurs affaires de violences policières relayées par la presse mais aussi à cause d'une loi controversée qui pourrait passer : la loi dite de "Sécurité globale". Une loi, dont l'article 24 qui interdirait, entre autre, de filmer et de diffuser des images de la police sous peine d'une amende de 45.000 euros et d'un an de prison. La loi qui souffle sur des braises Alors que la loi "Sécurité Globale" a été adoptée à l'Assemblée nationale - plusieurs médias ont rapporté de nombreuses affaires de violences policières. A deux reprises, en une semaine, le ministre de l'Intérieur français, Gérald Darmanin a dû s'expliquer dans les médias, relevant des "images choquantes". ►►► Lire aussi : Entre atteinte à la liberté de la presse et crainte des violences policières, la loi "sécurité globale" fait débat A commencer par les images du média Loopsider qui a diffusé la semaine dernière une vidéo et le témoignage de Michel Zecler, producteur de musique, passé à tabac dans les locaux de sa société. Cette crise politique est-elle le produit d'une actualité intense ou bien est-ce qu'un mal plus profond ronge l'hexagone ?

Violences policières en France : nouvelles polémiques - 30/11/2020 Vidéo Médiapart

Virage ou continium ?

Dans la presse française, la question d’un virage d’un sécuritaire de la politique du gouvernement d’Emmanuel Macron se pose de plus en plus. Certains parlent même d’un virage "autoritaire". Sur le plateau de l’émission Quotidien du 02 décembre dernier, le présentateur, Yann Barthès, pose la question de la solidité des institutions françaises si demain un "fou au pouvoir" était élu. Est-ce que la concentration des pouvoirs pourrait mener à une éventuelle "dictature".

"On a tout l'attirail d'une atteinte à nos libertés beaucoup plus grave qu'aujourd'hui, si la personne qui est au gouvernement l'utilise à mauvais escient et pour son intérêt personnel"



Loi de surveillance, de sécurité globale : on en parle avec @Patrice_Spinosi dans #Quotidien pic.twitter.com/kaR2ht5uGL — Quotidien (@Qofficiel) December 2, 2020

Selon plusieurs experts, plus qu'un virage sécuritaire qui serait survenu dernièrement au sein du gouvernement d'Emmanuel Macron, il s'agit en fait d'une continuité à l'oeuvre dans les politiques de maintien de l'ordre. "Nous assistons actuellement moins à un virage qu à la matérialisation d'un processus, à quelque chose d'ancré depuis longtemps", souligne Adrien Broche, politologue pour ViaVoice. En cinq ans, la France a été pendant près de trois ans sous un régime d'exception, l'Etat d'urgence (sécuritaire ou sanitaire). Une exception qui tendrait à devenir la norme, indiquent les experts. En effet, l'Etat d'urgence donne au pouvoir exécutif de plus larges pouvoirs, tout en amenuisant ceux de contrôle du parlement. Et comme l'indique le journal Le Monde, le risque étant la prolongation de ce régime d'exception. Pour Cédric Moreau de Bellaing, maître de conférence à l'Ecole normale supérieure, "il semble que ce à quoi nous assistons depuis quelques années trouve aussi son explication dans des évolutions au plus long cours au sein de l'institution policière et, plus largement, au sein de la société française". Pour Julien Salingue, politologue et militant au NPA (Nouveau Parti Anti-capitaliste), les signes d'un basculement vers une politique de plus en plus autoritaire se situent à plusieurs niveaux. "On peut observer d'abord une gestion des mouvements sociaux qui passe en priorité par la police, un rapport de plus en plus complexe aux libertés de la presse mais aussi un rapport particulier aux institutions de la démocratie avec par exemple l'usage des ordonnances ou de l'article 49.3". Mais ce n'est pas un virage soudain de la politique d'Emmanuel Macron en la matière, c'est une continuité. "Depuis les élections de 2017, il y a une volonté chez Emmanuel Macron de se positionner sur des choses qu'il n'avait pas fait pendant sa campagne", indique Adrien Broche. Et d'ajouter, "on assiste à un positionnement sur les fondements régaliens, sur des éléments comme la sécurité". Un domaine qui reste important pour les français, indique le politologue : "Emmanuel Macron ne gagnera pas les prochaines élections uniquement sur les questions de sécurité, mais il sait qu'il perdra s'il est pris en faute sur ce sujet."

Cristallisation des tensions : le mouvement des gilets jaunes ?

Mais en termes de sécurité et de maintien de l'ordre, si les prémices d'un tournant plus strict étaient déjà là, l'avènement des gilets jaunes n'a fait que durcir les positionnements politiques du gouvernement. Comme l'explique Nnoman Cadoret, photoreporter pour le collectif OEIL qui couvre les mouvements sociaux depuis une dizaine d'années, "l'avènement des gilets jaunes et la loi sur les retraites en 2019 ont été deux temps forts où la violence a vraiment explosée. Les violences se sont déplacées dans les centres-ville. Avant les affrontements avaient lieu à la fin des cortèges". Pour Julien Salingue, "le mouvement des gilets jaunes c'est la première contestation de masse que les autorités ne parviennent pas à faire taire. Il ne s'agit pas d'un mouvement contre une loi en particulier, il n'y a donc pas de réponse législative. La mobilisation remettait en question l'essence même de la politique d'Emmanuel Macron". En conséquence, ajoute le politologue, "la réponse aux gilets jaunes a été d'emblée ultra violente et répressive". C'est en effet une période où de nombreuses pratiques de gestion du maintien de l'ordre ont été dénoncées à de multiples reprises, comme par exemple avec l'usage d'armes telles que les grenades de désencerlement ou les lanceurs de balles de défense (les LBD). "Si les armements dits de force intermédiaire type flashballs et lancers de balles de défense équipent les forces spécialisées dans le maintien de l'ordre depuis le milieu des années 2000, leur utilisation s'est considérablement accrue ces dernières années", indique Cédric Moreau De Bellaing. Et d'ajouter, "et plus particulièrement pendant le mouvement des gilets jaunes. Or il a été démontré que ce sont majoritairement les groupes de policiers constitués initialement à des fins d'interpellation qui en ont fait un usage débridé. Les forces spécialisées dans le maintien de l'ordre n'ont pas manqué de le faire savoir, d'autant qu'il a aussi été demandé à ces groupes non spécialisés de procéder à des manœuvres de maintien de l'ordre, type charge".

Evolution des rapports de la population avec les forces de l'ordre

Selon un sondage récent en France, mené par l'Ifop en novembre dernier, on constate une perte importante de la confiance des français envers les forces de l'ordre. En effet, à la question que vous inspire la police, 45% des personnes sondées répondent la confiance. C'est 8 points en moins qu'en 1999. Pourtant, la sécurité restent l'une des priorités des français. Selon un autre récent sondage d'Ifop, datant du 26 novembre dernier, et qui concerne la perception des jeunes, ils sont 60% à considérer que les violences policières sont une réalité. C'est en fait le ton qui se durcit entre les manifestants d'un côté et la police et le gouvernement de l'autre. On assiste en France à "un accroissement, disons, de la conflictualité croisée entre une partie des forces de l'ordre et une partie des protestataires", indique Cédric Moreau De Bellaing. Pour preuve, l'évolution même dans les missions des forces de l'ordre. "Alors que la France a historiquement fait le choix de former des policiers et des gendarmes spécifiquement dédiés à la gestion du maintien de l'ordre dont les principes (...) qui guidaient leur action les amenaient à tenir à distance les manifestants de lieux et de positions qu'ils devaient protéger ou conserver, ces services se sont vus progressivement imposés de procéder à des interpellations, supposant une réorganisation de leur fonctionnement", analyse Cédric Moreau De Bellaing. C'est donc une police qui est amenée à aller de plus en plus au contact des manifestations. Des unités dédiées ont d'ailleurs été crées comme par exemple les unités motorisées, les Brigades de répression de l'action violente motorisées, les BRAV-M, indique Cédric Morean De Bellaing. Un phénomène que constate sur le terrain, le photoreporter Nnoman Cadoret. "Sur le terrain on voit une évolution dans la gestion du maintien de l'ordre, une évolution vers la répression. Les unités à motos sont hyper violentes, elles viennent directement au contact des manifestants et nous n'avons aucun moyen de les identifier. Cette nouvelle unité, c'est une réponse du préfet de police aux manifestations des gilets jaunes", décrit-il.

La loi "sécurité globale" : la goutte de trop ?

Cet accroissement des crispations a notamment été montré avec une enquête du média StreetPress sur un groupe privé Facebook regroupant des membres des forces des l'ordre, en juin 2020. Cette enquête révèle non seulement des propos racistes et haineux à l'égard de victimes de violences policières et de leurs familles, comme par exemple avec la famille Traoré, où aussi contre certains journalistes, dont Nnoman Cadoret, ou encore à l'encontre de manifestants des gilets jaunes dont Jérôme Rodrigues, éborgné par un tir policier. A la suite des révélations de StreetPress en juin dernier, l'ancien ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, avait saisi le parquet. Cette enquête est toujours en cours. Il y a donc bien une évolution au sein de la police et de la politique du maintien de l'ordre qui se situe tant au niveau de sa doctrine, de son champ d'action et des moyens qui sont mis à disposition. Mais, il y a un facteur qui a changé c'est l'importance et la profusion des images et des réseaux sociaux. "Aujourd'hui les gens ont beaucoup plus le réflexe de sortir leur téléphone pour filmer", souligne Nnoman Cadoret. Et d'ajouter,"mais le nœud de problème c'est l'impunité des forces de l'ordre et sans les images elle sera complète". La loi controversée sur la "Sécurité globale", s'inscrirait dans cette évolution. C'est d'ailleurs ce qui conduit plusieurs acteurs, politiques, associatifs, journalistiques, à la dénoncer au motif qu'elle serait "liberticide". Pour Cécile Coudriou, présidente d’Amnesty International France, "si une telle loi entrait en vigueur en l’état, elle constituerait une grave atteinte au droit à l’information, au respect de la vie privée, et à la liberté de réunion pacifique, trois conditions pourtant essentielles au droit à la liberté d’expression", peut-on lire dans un communiqué d'Amnesty International France. Plusieurs manifestations ont eu lieu le week-end dernier en France pour s'y opposer. Des policiers ont été roués de coups par des manifestants. Et des manifestants et des journalistes aussi, dont Ameer al-Halbi, un journaliste syrien qui couvrait l’événement pour l'AFP.

Place de la Bastille, ajd, le jeune photographe indépendant d’origine syrienne Ameer al Halbi, collaborateur de l'@AFP et de @polkamagazine, a été blessé au visage par un coup de matraque. Identifiable comme journaliste, il couvrait la #marchesdeslibertes (Photo Gabrielle Cezard) pic.twitter.com/3SJUm4C4Ii — Christophe Deloire (@cdeloire) November 28, 2020

Crispations d'autant plus fortes qu'ici, la loi sur la "Sécurité globale", concerne en premier chef les forces de l'ordre elles-mêmes. "Alors que les dernières manifestations concernaient les retraites ou autres contestations sociales, par exemple, ici la population manifeste contre une loi qui concerne directement la police, et elle en fait une affaire personnelle", souligne Nnoman Cadoret. Alors qu'un nouvel appel à manifester en France ce week-end a été lancé, les réponses du président français face aux jeunes devraient être particulièrement attendues.