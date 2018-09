France: l'été chahuté qui a fait plonger la popularité d'Emmanuel Macron

Emmanuel Macron n’a jamais été aussi impopulaire depuis son arrivée à la tête de l’Etat français, en mai 2017. Dans un sondage Ifop publié ce mardi, le président enregistre une chute spectaculaire de dix points. En clair, aujourd’hui, seulement 31 % des Français approuvent son action en tant que président contre 41 % au mois de juillet. A titre de comparaison son prédécesseur, François Hollande, rassemblait 32 % d’opinions positives à la même période de son mandat.

Juillet 2018: coups de poing, sanctions et statistiques économiques Le 18 juillet, le journal Le Monde révèle qu’un "proche conseiller du président de la République" a porté de coups à plusieurs manifestants en marges des événements du 1er mai à Paris.

Alexandre Benalla le 1er mai 2018 à Paris - © NAGUIB-MICHEL SIDHOM - AFP

L’affaire Alexandre Benalla Sur les images diffusées, l’homme est coiffé d’un casque de CRS au moment des faits. Plus tard, le directeur de cabinet d’Emmanuel Macron confirme qu’il s’appelle Alexandre Benalla, et qu’il est "chargé de mission" à l’Elysée, avec des fonctions liées à la sécurité. Ce jour-là, il devait être aux côtés des policiers en tant qu’observateur mais son comportement violent soulève l’ire de l’opposition et d’une partie de la population. Les premières sanctions à l’encontre d’Alexandre Benalla sont qualifiées de trop légères et le manque de communication du chef de l’Etat dans les premiers moments est pointé du doigt. Ce qui deviendra en France "l’affaire Benalla" ne fait pas du tout les affaires d’Emmanuel Macron qui a du mal à éteindre l’incendie médiatique.

Des statistiques économiques décevantes Fin juillet, comme chaque trimestre, l’Insee publie ses chiffres de croissance. Au deuxième trimestre, c’est un très modeste et "décevant" 0,2% qui apparait pour la France. Résultat, les prévisions globales pour 2019 sont revues à la baisse à la fin de l’été … 1,7 % contre 2% prévu jusque-là. L’été économique de la France est aussi terni par la publication des statistiques d’Eurostat qui classaient les économies de la zone euro. La France apparaissait à la dernière place du classement du premier semestre 2018 avec une hausse du PIB limitée, de 0,4 %. Des perspectives loin de stimuler la confiance des Français.

Août 2018: démission retentissante et petite phrase Le 28 août, Nicolas Hulot, le ministre le plus populaire du gouvernement Macron décide de claquer la porte sans prévenir au préalable le président de la République. Le ministre d’Etat en charge de la Transition écologique annonce son départ lors de matinale de la radio France Inter.

Nicolas Hulot et Emmanuel Macron en novembre 2017 à Bonn (Allemagne) - © PATRIK STOLLARZ - AFP

Le "coup de tonnerre" Nicolas Hulot Nicolas Hulot indique qu’il ne se sent plus en phase avec ses valeurs et confie qu’il ne pense plus être en mesure de changer les choses à la hauteur des enjeux auxquels l’humanité fait face. Nicolas Hulot termine en déclarant qu’il espérer voir son départ provoquer un électrochoc. Ce mardi une autre démission a néanmoins encore émaillé le gouvernement Macron. La Ministre des Sports Laura Flessel a jeté l'éponge en évoquant des "raisons personnelles".

Discours d'Emmanuel Macron le 29 août 2018 à Copenhague (Danemark) - © LUDOVIC MARIN - AFP L'histoire du " Gaulois réfractaire" Le 29 août, Emmanuel Macron est en déplacement au Danemark. Lors d’un discours il prononce cette phrase : "Ce qui est ici possible est lié à une culture, un peuple marqué par son Histoire ; et ce peuple luthérien qui a vécu les transformations des dernières décennies n'est pas exactement le Gaulois réfractaire au changement... Mais encore que". Pendant 24 heures, les critiques fusent dans les rangs de l’opposition, mais aussi du côté de certaines organisations syndicales. Résultat, le lendemain, en Finlande, Emmanuel Macron parle d’un trait d’humour et tente de désamorcer : " J'assume, j'aime et je continuerai parce que j'aime notre pays, j'aime notre peuple et je crois que ce qu'attendent nos voisins, partenaires et amis, c'est d'avoir une France fière d'elle-même qui sait se regarder en face, qui sait regarder son Histoire et ses transformations en cours". Emmanuel Macron affronte donc cette première semaine de rentrée très affaibli. On a presque oublié que la France a remporté la Coupe du monde de football. Un événement a priori plutôt favorable à la côte de popularité d'un président de la République.