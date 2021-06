France : fin du procès Bygmalion sur les dépenses excessives de la campagne Sarkozy en 2012

Le procès de Nicolas Sarkozy et de 13 autres prévenus dans l’affaire des dépenses excessives de la campagne présidentielle de l’ex-chef de l’État en 2012 s’est achevé mardi soir et le tribunal correctionnel de Paris a mis sa décision en délibéré au 30 septembre à 10h00.

Un an de prison dont six mois avec sursis et 3750 euros d’amende ont été requis à l’encontre de Nicolas Sarkozy, jugé pour "financement illégal de campagne électorale". Des peines de dix-huit mois à quatre ans de prison avec sursis et de lourdes amendes ont été requises à l’encontre des autres prévenus jugés.