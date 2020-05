France : deux policiers condamnés à de la prison ferme pour l’arrestation illégale d’un réfugié

Quatre ans de prison ferme pour l’un et dix-huit mois pour l’autre. Voilà les condamnations prononcées mercredi par la justice de Marseille à l’encontre de deux policiers qui étaient accusés d’avoir arrêté illégalement un jeune réfugié afghan avant de l’abandonner dans un terrain vague 30 kilomètres plus loin.

Enlèvement et séquestration, faux, violences volontaires

Ils ont été jugés en comparution immédiate et ont été condamnés pour "enlèvement et séquestration, faux et violences volontaires". Les deux hommes ont été incarcérés juste après le prononcé. Le troisième membre de cet équipage, une jeune femme, adjointe de sécurité, a écopé d’un an de prison avec sursis.