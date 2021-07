France : à la rentrée, les élèves de secondaire non vaccinés seront "évincés" en cas de cluster dans une classe

En France, la rentrée scolaire est prévue pour le 2 septembre. Et ce mercredi, un peu moins d’un mois avant, le ministre de l’Education nationale, Jean-Michel Blanquer a dévoilé son protocole pour lutter contre le coronavirus. Quatre scénarios qui pourront être déclenchés en fonction de la situation sanitaire.

En parallèle, le ministre a détaillé un élément sur FranceInfo qui n’est pas passé inaperçu. En cas de Covid-19 dans une classe, les élèves de secondaire (collèges et lycées) vaccinés pourront rester en présentiel. En revanche pour les élèves non-vaccinés, ce sera le retour à l’enseignement à distance. Une annonce qui a suscité de nombreuses réactions et interrogations.

Vaccinés vs. Non-vaccinés

Seuls les collégiens et lycéens non vaccinés devront suivre les cours à distance si un cas de Covid est détecté dans leur classe à partir de la rentrée, a annoncé mercredi Jean-Michel Blanquer, qui a précisé que les classes d’écoles primaires fermeraient, elles, dès le premier cas positif.

"Dans le secondaire, seuls les élèves non vaccinés seront évincés et devront suivre l’enseignement à distance", a déclaré le ministre de l’Education nationale sur Franceinfo, les autres pouvant poursuivre en présentiel. En primaire, "nous maintenons la règle de l’année", scolaire écoulée, a-t-il ajouté. Sur le plateau de FranceInfo, le ministre ne s’en cache pas, "il s’agit évidemment d’une incitation à être vacciné". En d’autres termes, l’élève vacciné peut rester en classe, le non vacciné devra rentrer chez lui lorsqu’un cas de Covid-19 sera détecté. C’est "exactement" cela, a souligné Jean-Michel Blanquer.

Des discriminations possibles ?

Interrogé sur les inégalités que cela pourrait engendrer entre les élèves de secondaire vaccinés et non vaccinés, le ministre français de l’Education nationale a indiqué que "depuis le début nous raisonnons en termes de moindre mal et non de situation idéale". Et d’ajouter, au micro de FranceInfo, "là, l’objectif c’est la continuité pédagogique. C’est que tous les élèves aient classe". Pour Jean-Michel Blanquer, il s’agit "d’une logique très rationnelle puisque, c’est ce que nous répétons depuis le début, quand vous êtes vacciné, vous ne risquez pas de contaminer les autres, alors que si vous n’êtes pas vacciné, vous faites courir ce risque".

