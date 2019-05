Fiscalité, énergie nucléaire ou parking sous-terrain : les Suisses ont toujours leur mot à dire !

Bien plus qu’une habitude ou une tradition, c’est presque un rite : en Suisse, quatre dimanches par an peuvent être consacrés à la démocratie directe, autrement dit à la votation populaire. Depuis 1848, le peuple suisse donne son avis sur toute une série de sujets, qui peuvent aller de l’adhésion à la Société des Nations ou à l’Union Européenne à une réforme du système d’assurance-vieillesse en passant par le port obligatoire de la ceinture, une réforme fiscale, la construction de minarets, de pistes cyclables et même par l’interdiction de couper les cornes des vaches !

L’initiative populaire concerne tout ce qui implique une révision de la Constitution fédérale : celui qui la porte (citoyen, organisation syndicale, ONG, parti politique,…) doit rassembler 100.000 signatures et obtenir, pour être adoptée, une double majorité : celle du peuple (des votants) et des cantons (la Suisse en compte 26).

Il y a ensuite le référendum facultatif, après l’adoption par le parlement d’une loi, d’un arrêté fédéral ou traité international. Dans ce cas, 50.000 signatures suffisent, de même qu’une majorité simple, celle du peuple.

Et puis il y a le référendum obligatoire, en cas de modification par le parlement de la Constitution fédérale. Il faut alors, comme dans le cas de l’initiative populaire, une double majorité (peuple/cantons).