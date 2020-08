Financer les départs anticipés à la retraite en taxant les plus riches : le pari du Danemark

La première ministre danoise, Mette Frederikse (parti social-démocrate), a annoncé son intention devant des travailleurs et des journalistes réunis la semaine passée pour une visite des abattoirs de la société Danish Crown à Horsens, un des plus grand sites de transformation de viande en Europe. Mais depuis cette sortie qui n’est pas passée inaperçue, le débat est vif. Aujourd’hui, certains applaudissent, d’autres grincent des dents en attendant un vote au parlement.

C’est une proposition qui fait beaucoup parler d’elle au Danemark : taxer les plus riches, dont les banques, pour permettre de financer le départ à la retraite anticipée de certains Danois, notamment ceux qui ont les métiers les plus pénibles.

Un droit au départ à la retraite anticipé

"Nous mettrons en place un nouveau programme pour ceux d’entre vous qui travaillent depuis le plus longtemps. Pour ceux qui ont payé leurs impôts tout au long de leur vie professionnelle et qui ont fait certains des travaux les plus difficiles" a indiqué la première ministre danoise. Avant de préciser la nature du projet dans ce pays où il a été décidé précédemment d’augmenter l’âge légal de la retraite de 65 à 67 ans. "En quelques mots, si vous avez travaillé pendant 42, 43 ou 44 ans quand vous aurez atteint l’âge de 61 ans, vous serez autorisé à partir à la retraite de manière anticipée 1, 2 ou 3 ans avant l’âge légal de la pension" a expliqué Mette Frederikse.