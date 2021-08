Fin de la quarantaine au Royaume-Uni : les familles transatlantiques enfin réunies à l’aéroport londonien de Heathrow

Lorsque les premiers passagers en provenance de New York ont débarqué à l’aéroport londonien de Heathrow lundi, après la levée de la quarantaine obligatoire, des familles ont pleuré de joie au moment des embrassades.

Depuis la nuit dernière, les voyageurs complètement vaccinés contre le Covid-19 dans l’Union européenne et aux États-Unis (et plus seulement au Royaume-Uni) sont exemptés de quarantaine en Angleterre et en Écosse. Les arrivées des pays classés "orange" par Londres sont concernées, soit la plupart des destinations dont l’Europe et l’Amérique du Nord, sauf la France.