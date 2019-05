Face à une possible crise, les Suédois doivent pouvoir vivre une semaine sans eau, sans électricité et sans aide extérieure

Plus la population sera préparée, plus la Suède tiendra le choc. C'est le message adressé aux habitants.

Dans un coin de son salon, l'homme a aussi un système radio sophistiqué pour pouvoir émettre et recevoir des informations. « Et s'il n'y a plus de courant, je le branche sur cette batterie de voiture », détaille-t-il.

Comment doivent-ils se préparer? En étant par exemple conscients des conséquences d'une crise (plus de chauffage, plus d'eau courante, plus de retrait d'argent possible, plus de téléphone, moins de nourriture et de médicaments). En faisant dès lors des stocks de nourriture, d'eau, d'objets permettant de se chauffer et de moyens de communication. Ou encore en se remémorant que la Suède ne se rendra jamais à l'ennemi en cas d'invasion (« Si la Suède est attaquée par un autre pays, nous ne nous rendrons jamais. Toute information incitant à cesser la résistance sera fausse. »)

La distribution à grande échelle de cette brochure n'est pas une première en Suède. La dernière édition remonte à 1987, à l'époque de la guerre froide. Auparavant, elle avait déjà été éditée à 4 reprises. À chaque fois, en temps de guerre.

L'ombre de la Russie

Alors pourquoi la Suède a-t-elle décidé de remettre au goût du jour ce document informatif ? Le déclic date de 2014. Dans un article publié sur le site de l'OTAN, Björn von Sydow, président de la commission suédoise de la Défense, explique que « les conditions de sécurité en Europe du Nord se sont détériorées depuis l'annexion, illégale, de la Crimée par la Russie en 2014 » et que « les pays membres de l'OTAN et les pays partenaires sont désormais pleinement conscients de la nécessité de parer aux menaces qui pèsent sur la sécurité européenne et sur l'ordre international ».

Ces derniers mois, ce pays scandinave a dénoncé plusieurs tentatives d'intimidations de la Russie. Dans une note publiée en juillet 2018, le chef du contre-espionnage de la Sûreté suédoise, Daniel Stenling, jugeait que « la Russie est le pays représentant la plus grande menace contre la Suède en matière de renseignement ». La Suède s'inquiète en particulier de campagnes de désinformation sur les réseaux sociaux lors des élections. La tension entre les deux pays est particulièrement vive en ce moment entre les deux pays, qui ont chacun expulsé des ressortissants du pays adverse, sur fond d'affaires d'espionnage.