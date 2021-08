Face à l’afflux de migrants en Lituanie, les autorités sont submergées et les tensions montent

Les tensions entre Minsk et Vilnius se sont aggravées l’année dernière après que la Lituanie est devenue un pays d’accueil pour l’opposition biélorusse et sa chef Svetlana Tikhanovskaïa, adversaire de Loukachenko à l’élection présidentielle d’août 2020.

"Pas facile pour eux"

Le gouvernement lituanien a renforcé sa législation pour permettre la détention des migrants et compliquer le processus d’appel contre le rejet des demandes d’asile.

Cette semaine, les gardes-frontières ont commencé à repousser les migrants vers le Bélarus et à les rediriger vers les postes-frontières ou les représentations diplomatiques pour déposer leur demande d’asile.

Une stratégie controversée qui semble fonctionner. Seuls 56 des quelque 700 migrants interceptés par les gardes-frontières lituaniens entre mardi et vendredi ont été autorisés à entrer dans l’Etat balte.

Mardi, les gardes-frontières biélorusses ont affirmé qu’une quarantaine de migrants, parmi lesquels des femmes et des enfants, étaient revenus au Bélarus avec "des lésions corporelles" après avoir été refoulés par la Lituanie.

Mercredi, le président Loukachenko ordonnait une enquête sur la mort rapportée d’un Irakien à la frontière avec la Lituanie.

Les autorités lituaniennes ont nié avoir fait usage de la force. Mais les ONG lituaniennes estiment que le refoulement des migrants viole les droits de l’Homme.

Le Bélarus n’est pas un pays sûr et on sait que les droits de l’Homme y sont gravement bafoués

"Cela restreint le droit humain fondamental à demander l’asile dans un état sûr", a déclaré Akvile Krisciunaite, chercheuse de l’ONG Diversity Development Group.

"Le Bélarus n’est pas un pays sûr et on sait que les droits de l’Homme y sont gravement bafoués", a-t-elle déclaré à l’AFP cette semaine.

Perez, un Camerounais de 30 ans assis sur des marches près de l’école de Vydeniai, dit comprendre les Lituaniens.

"Les choses ne sont pas faciles pour nous, mais ne le sont pas non plus pour eux. On a appris que des personnes arrivent tous les jours", dit-il. "Nous, on est juste là, à attendre".