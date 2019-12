Extradition des leaders catalans : l'audience par la chambre du conseil à nouveau reportée

La chambre du conseil de Bruxelles devait se pencher ce lundi sur les mandats d'arrêt européens que l'Espagne a émis à l'encontre de l'ancien ministre-président catalan Carles Puigdemont et des deux anciens ministres catalans Toni Comin et Lluis Puig. L'audience est finalement reportée au 3 février prochain.

La justice espagnole souhaite poursuivre les trois hommes pour leur rôle dans le référendum d'indépendance en Catalogne en octobre 2017. D'après leurs avocats, les trois politiciens ne peuvent pas être remis et Carles Puigdemont et Toni Comin jouissent d'une immunité parlementaire en tant que députés européens. L'audience était initialement prévue le 15 novembre mais les conseils de Lluis Puig et Toni Comin avaient obtenu le report de cette audience afin de comparaître en même temps que Carles Puigdemont.

Nouvelle tentative de la justice espagnole

En raison de leur implication dans le référendum sur l'indépendance catalane du 1er octobre 2017, que le gouvernement espagnol n'avait pas autorisé, les trois hommes sont poursuivis avec d'autres politiciens catalans pour sédition, désobéissance et détournement d'argent du gouvernement. Ils résident en Belgique depuis fin 2017. L'Espagne avait déjà précédemment émis des mandats d'arrêt européens à leur encontre mais ils avaient ensuite été retirés ou déclarés inapplicables.

En octobre et novembre dernier, la justice espagnole avait ensuite récidivé après que la Cour suprême eût condamné douze séparatistes catalans pour leur rôle dans le référendum d'indépendance et la tentative de faire sécession de la Catalogne.

Puigdemont, Comin et Puig ont dès lors comparu devant un juge d'instruction de Bruxelles, qui les a libérés sous conditions.

"Ils n'ont commis aucune infraction. Il y a beaucoup d'incertitude dans la demande de la justice espagnole, de mêmes faits sont soudainement présentés différemment. Nous avancerons notamment cela comme argument."

Lors des deux séances d'introduction devant la chambre du conseil, les 29 octobre et 15 novembre derniers, le parquet a demandé que les mandats d'arrêt européens soient déclarés exécutoires. Selon le procureur, les faits sont en effet également punissables en Belgique.

Un point de vue que ne partage pas la défense des trois politiciens catalans. "Il est disproportionné de les soupçonner de rébellion et de sédition", estime ainsi l'avocat Christophe Marchand. "Ils n'ont commis aucune infraction. Il y a beaucoup d'incertitude dans la demande de la justice espagnole, de mêmes faits sont soudainement présentés différemment. Nous avancerons notamment cela comme argument."

La défense conteste également la double incrimination et affirme qu'il existe un risque de violation des droits de l'Homme. En 2005, le législateur espagnol n'a en outre plus rendu la tenue d'un référendum passible d'une peine d'emprisonnement, n'estimant pas démocratique d'en imposer dans un tel cas de figure, soutiennent les avocats.

Les conseils de Carles Puigdemont et Toni Comin rappeleront par ailleurs que tous deux jouissent d'une immunité en tant que parlementaires européens.