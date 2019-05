Explosion à Lyon : un ADN retrouvé sur le colis piégé

Un ADN « non encore identifié » a été retrouvé et isolé sur le colis piégé qui a explosé ce vendredi dans le centre de Lyon, d'après une information de l'AFP se basant sur des sources proches du dossier. L'explosif utilisé pourrait être du TATP (tripéroxyde de triacétone) et le colis contenait des clous, des vis et des boulons.

Le procureur de Paris a tenu une conférence de presse à Lyon ce midi, suite à l’explosion survenue dans une rue commerçante de Lyon ce vendredi après-midi et qui a fait treize blessés. Une chasse à l’homme est en toujours cours pour retrouver l’auteur de cette attaque au colis piégé et « tous les moyens » sont déployés pour « interpeller rapidement » l’individu détaille M. Heitz, le procureur. Il précise que l’attaque n’a pour l’instant « donné lieu à aucune revendication » et que « de nouvelles photographies de l'individu » allaient « être très prochainement diffusées ». Durant son intervention, le procureur a expliqué que suite à l'appel à témoin lancé la veille, « des dizaines de témoignages » avaient été reçus et qu'ils étaient en « cours d'exploitation ».

La préfecture de la région annonce un renforcement des mesures de sécurité, notamment en raison de plusieurs rassemblements prévus ce samedi (Marche en faveur du climat, « Gilets jaunes », etc.), et qui peuvent concentrer des milliers de personnes.