Eruption volcanique aux Canaries : les avions cloués au sol sur l’île de La Palma

Trois vols au départ et quatre à l’arrivée, tous à l’intérieur du territoire espagnol, ont été annulés, une première depuis le début de l’éruption, a précisé Aena sur son site internet, sans donner d’indication pour les jours suivants.

Les autorités de l’archipel ont par ailleurs indiqué avoir "émis un ordre d’évacuation obligatoire pour (les quartiers de) Tajuya, Tacande de Abajo et la partie non évacuée de Tacande de Arriba", dans la commune d’El Paso. A l’origine de cette décision, plusieurs violentes explosions et l’ouverture d’une nouvelle bouche éruptive constatées vendredi au niveau du volcan, a indiqué l’Institut volcanologique des Canaries.

►►► À lire : Eruption aux Canaries, des gaz toxiques redoutés

Selon les dernières données de Copernicus, le système européen de mesures géospatiales, la lave a détruit jusqu’ici 390 bâtiments et recouvert 180,1 hectares – soit 40 édifices de plus en deux jours – sur l’île. L’éruption du Cumbre Vieja n’a fait aucun blessé ni victime mortelle mais a entraîné l’évacuation d’environ 6100 personnes, dont 400 touristes, avant ces nouvelles évacuations.