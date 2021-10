Eruption à La Palma : les habitants doivent se confiner après la destruction d’une cimenterie par la lave

Quelque 3000 habitants de l’île espagnole de La Palma ont reçu l’ordre de se confiner lundi après que la lave du volcan en éruption a détruit une cimenterie, dégageant ainsi des gaz potentiellement toxiques, ont alerté les autorités locales.

"Une zone de la fabrique de ciment est entrée en combustion. Par conséquent, et jusqu’à ce que nous puissions analyser si la qualité de l’air permet une vie normale, nous avons décidé de confiner", a annoncé le directeur de la cellule d’urgence mise en place après l’éruption, Miguel Ángel Morcuende, lors d’une conférence de presse.

Plus de 2000 personnes confinées

"2500 à 3000 personnes" doivent rester elles dans des zones proches de cette cimenterie située à l’ouest de l’île, dans l’archipel des Canaries, a-t-il précisé. Cette cimenterie a été traversée par une coulée de lave du volcan Cumbre Vieja, entré en éruption le 19 septembre.

►►► À lire aussi : Eruption à La Palma : "l’aéroport est de nouveau opérationnel", après une fermeture due aux cendres

Cette éruption n’a fait ni mort ni blessé, mais elle a entraîné l’évacuation de plus de 6000 personnes, dont certaines ont tout perdu sous les coulées de lave, qui ont ravagé près de 600 hectares et plus de 1200 bâtiments, selon les autorités.

L’île de La Palma, qui compte 85.000 habitants, connaît actuellement sa troisième éruption en un siècle, après celle du volcan San Juan en 1949 et celle du Teneguía en 1971.