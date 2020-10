Ersin Tatar élu "président" de l’autoproclamée République turque de Chypre-Nord. Quel impact dans la région ?

Trois questions à Christophe Chiclet, historien et journaliste, membre du comité de rédaction de la revue parisienne "Confluences Méditerranée" et spécialiste des relations entre Chypre et la Turquie

1. Que s’est-il passé exactement dimanche soir ?

"Parmi les Chypriotes turcs, il y a toujours eu deux options différentes qui se succèdent souvent avec alternance. Il y a la classe politique chypriote turque qui veut être complètement liée à Ankara et qui, depuis 1955, ne rêve que du Taksim (ndlr : partition de Chypre), avec le rattachement de la partie turcophone à la Turquie et une classe politique chypriote turque qui est beaucoup plus autonomiste et qui souhaiterait un retour à la situation d’avant les premiers conflits interethniques et surtout d’avant la séparation de 1974. Cette fois-ci, contrairement à la fois précédente, c’est la partie séparatiste complètement liée à Ankara qui a gagné les élections".

2. Quel avenir pour les négociations de réunification des deux parties de Chypre ?

"Avec l’arrivée de ce nouveau président que je qualifierais de vassal d’Ankara, je pense que les négociations seront au mieux gelées. Mais cela ne veut pas dire qu’elles ne reprendront pas demain car nous assistons à une relative alternance démocratique en zone nord. Donc il est possible que lors des prochaines élections présidentielles sur cette partie du territoire, Ersin Tatar soit battu. D’autant plus qu’il n’a pas gagné haut la main. Il a moins de 52%".

3. Quel impact au niveau régional ?

"Avec les prospections gazières et pétrolières que la Turquie fait sur le plateau continental égéen et dans les eaux d’extension économique de Chypre, cela ne va pas arranger les choses. Les négociations de réunification dépendent de ce qui se passe dans la région et surtout de la politique d’Erdogan qui est en train de mettre la région à feu et à sang. On voit ce qui se passe dans le Haut-Karabagh et en Arménie. En juillet-août, il faisait provocation sur provocation par rapport à la Grèce et Chypre. Aujourd’hui, c’est par rapport à l’Arménie. L’arrivée au pouvoir d’Ersin Tatar n’est pas faite pour améliorer la paix et le rapprochement dans cette large région de Méditerranée orientale qui va de la Libye jusqu’à l’Arménie et au Haut-Karabagh. Nous avons une zone de conflit qui va de Tripoli à Stepanakert en passant par Chypre".