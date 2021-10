Énergie : l’Union européenne incitera à baisser les taxes et redistribuer aux plus démunis

La Commission européenne va inciter les États à baisser les taxes sur l’énergie et à redistribuer les bénéfices de la hausse des prix aux plus démunis grâce à différents outils à leur disposition, a déclaré lundi le commissaire au Marché intérieur Thierry Breton.

"La totalité des États vont […] bénéficier de cette situation parce qu’il y a beaucoup de taxes sur l’énergie", a affirmé Thierry Breton au micro de France Inter, ajoutant que la Commission allait "inciter (chaque État, ndlr) à baisser ces taxes pour redistribuer aux plus défavorisés".

►►► À lire aussi : Comment financer l’élargissement du tarif social de l’énergie ? "Il y a des profits démesurés chez les producteurs", estime Georges Gilkinet

L’exécutif européen doit dévoiler mercredi un arsenal de mesures temporaires pour faire face à la hausse des prix de l’énergie, mais il faudra attendre le prochain sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’UE, les 21 et 22 octobre, pour discuter des adaptations à plus long terme.

L’Espagne, la France, la République tchèque, la Grèce et la Roumanie réclament une "approche commune". Paris souhaite une révision importante du marché de l’électricité, notamment de la fixation des prix jugé trop dépendante des cours des énergies fossiles, tandis que Madrid propose des "achats groupés" de gaz.

Baisser la TVA

Évoquant les mesures déjà mises en place par les différents gouvernements, le commissaire a indiqué que la Commission allait donner aux États "la possibilité de baisser aussi la TVA", ce que certains ont d’ores et déjà annoncé.

En Belgique, une baisse de la TVA n’est pas sur la table des négociations budgétaires, mais bien une nouvelle extension du tarif social, un système de cliquet et/ou un chèque énergie.