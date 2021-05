En République tchèque, la population peut se faire vacciner dans un drive-in

Qu’ils soient dans des limousines ou de vieilles voitures, les conducteurs tchèques et leurs passagers peuvent désormais sortir leur bras par la fenêtre pour se faire vacciner contre le Covid-19 dans le premier centre de vaccination en drive-in de leur pays.

Construit sur un nouveau parking à côté d’un hôpital privé dans la ville de Pilsen, dans l’ouest de la République tchèque, le centre, qui comprend deux cabines et plusieurs tentes, a administré environ 1400 doses de vaccins depuis son ouverture lundi.

Nous pouvons maintenant faire 200 à 300 injections par jour

"Nous pouvons maintenant faire 200 à 300 injections par jour, mais le nombre des injections va augmenter la semaine prochaine et la capacité totale est de 1200 doses par jour", a déclaré vendredi à l’AFP Eva Milerova, la porte-parole de l’hôpital Privamed.

Elle a précisé que les gens se faisaient vacciner à l’extérieur afin de ne pas se mêler aux patients de l’hôpital et que les gens pouvaient s’y rendre en voiture ou à pied.

Un centre de vaccination "plus confortable"

Le drive-in est "plus confortable, surtout pour les personnes qui, comme moi, ont des difficultés à marcher", a déclaré Vaclav Korec, au volant d’une Citroën Picasso argentée usée par les intempéries et portant un macaron pour les personnes atteintes d’un handicap.

Se reposant sur le siège du conducteur après la vaccination, Marketa Erben a raconté que le centre enregistrait les gens plus rapidement. "Je suis une patiente en oncologie et je n’ai pas trouvé d’autre endroit où je pouvais me faire vacciner immédiatement", a-t-elle ajouté.

Etat membre de l’Union européenne de 10,7 millions d’habitants, la République tchèque a eu du mal à mettre en place sa campagne de vaccination contre le Covid-19, avec seulement environ 1,2 million de Tchèques entièrement vaccinés à ce jour.

D’après les données officielles, ce pays se classe au sixième rang des Etats les moins performants de l’Union européenne.

Contaminations en baisse

La République tchèque, qui déplore un des taux les plus élevés du monde de mortalité et de contamination liées au Covid-19, a enregistré près de 30000 morts et plus d’1,65 millions de cas confirmés de Covid-19.

Le gouvernement a récemment assoupli les restrictions, ouvrant les écoles ou les magasins, le rythme quotidien des contaminations supplémentaires étant passé sous les 1000 cas.