En Grèce, un #metoo tardif et timide, mais les langues commencent à se délier sur l’inceste

Depuis la mi-janvier, les dénonciations d’agressions sexuelles dans le milieu du sport et de la culture se multiplient en Grèce. Profitant de ce #Metoo tardif, les langues commencent timidement à se délier sur l’inceste.

Dans la société patriarcale grecque, où les violences sexuelles peinent à sortir de la sphère privée, les révélations à la mi-janvier de la championne olympique de voile Sophia Bekatarou ont provoqué une avalanche de dénonciations d’agressions sexuelles subies par des femmes athlètes, étudiantes, journalistes ou actrices.

Plus d’une dizaine d’actrices ont ainsi dénoncé auprès de leur syndicat des abus subis dans le milieu au début de leurs carrières. Un compositeur grec bien connu est également visé par ce type d’accusations.

Plus de trois ans après l’apparition du mouvement aux Etats-Unis, le #Metoo grec a été déclenché par Sophia Bekatorou, 43 ans, double médaillée olympique de voile, qui a révélé devant la justice avoir été agressée sexuellement à l’âge de 21 ans par un haut responsable de la Fédération grecque.

Pour la première fois en Grèce, une personne publique parlait publiquement de ce traumatisme. "90% des agressions sexuelles restent dans l’ombre", précise Vassiliki Artinopoulou, professeure à l’Université de Pantion à Athènes. "Seule la partie émergée de l’iceberg est rendue publique", ajoute la criminologue.

Konstantinos Yannopoulos, président de l’association "Le sourire de l’enfant", souligne "la nécessité" de profiter de la conjoncture du #Metoo pour que les langues se délient enfin sur les agressions sexuelles en milieu familial".

Nous vivons dans une société sexiste, qui justifie les actions des hommes

Dans "la majorité des cas, c’est le père qui est l’agresseur et pire, la mère le soutient", déplore-t-il. "Nous vivons dans une société sexiste, qui justifie les actions des hommes", soupire Konstantinos Yannopoulos, qui plaide pour la création d’un organisme national de recensement des cas d’inceste.

Pour briser le tabou, le site d’information omniatv.gr a lancé une campagne sur les agressions sexuelles dans la sphère familiale, à partir du cas d’Eleonora (prénom d’emprunt), dont le frère comparaît en février pour avoir abusé d’elle à l’âge de 11 ans.

Créée à l’occasion de ce procès en appel, la campagne #MilaKaiEsy (#Speakuptoo) veut d’abord "soutenir financièrement Eleonora", qui, malgré l’opposition de sa famille, avait porté plainte en 2018 contre son frère, quinze ans après les faits.

L’objectif de la campagne "est aussi d’encourager d’autres personnes ayant vécu des expériences similaires à parler", déclare à l’AFP Loukas Stamellos, membre de la rédaction d’omniatv.

"Nous étions au courant du cas d’Eleonora depuis l’année dernière quand son agresseur a été condamné à 3 ans de prison et nous avons progressivement créé une plateforme pour couvrir les frais du procès en appel en février", précise-t-il.

Choisir entre famille et vérité

Eleonora a dû "choisir entre sa famille et la vérité". Sa mère lui a dit "Tu vas nous ridiculiser", lorsqu’elle lui a confié le crime de son frère et son intention de le dénoncer. "J’aurais pu me taire pendant toute ma vie, rester complice de la comédie que tout le monde jouait, avec moi comme protagoniste dans un rôle muet", confie-t-elle à omniatv.

Dans un entretien publié à la mi-décembre, la jeune victime raconte sa lutte pour surmonter son adolescence cauchemardesque, sa dépression, ses tentatives de suicide, avant d’avoir recours en justice. "J’ai finalement compris que rien de plus grave ne pourrait m’arriver et j’ai opté pour la voie judiciaire", dit-elle encore.

Konstantinos Yannopoulos se rappelle également d’une jeune victime abusée par son père depuis l’âge de 7 ans qui a fait appel à son association à l’âge de 14 ans alors que sa mère refusait de dénoncer son mari.

Parfois ce sont les violences domestiques qui permettent d’identifier des cas d’inceste, souligne-t-il.

"Une jeune fille nous a appelé pour révéler qu’elle avait été tabassée par ses parents. En discutant avec elle, on a appris que son père l’agressait sexuellement, une situation qu’elle trouvait 'normale'", rapporte-t-il.

Mais peu de cas d’inceste sont encore révélés spontanément en Grèce : en 2020, sur les 2100 cas de violences domestiques dénoncés auprès de son association, "seuls 31 concernaient des agressions sexuelles".