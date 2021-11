En France, une jeune joggeuse portée disparue a été retrouvée vivante

24 heures après sa disparition dans l'ouest de la France, une joggeuse de 17 ans a été retrouvée vivante, a annoncé mardi le parquet.

"La gendarmerie a été avisée et confirme la découverte, vivante, de la jeune fille disparue hier. Celle-ci va être médicalement prise en charge pour s'assurer de son état de santé", a dit la procureure de Laval, Céline Maigné.

Les investigations "se poursuivent"

Elle a ajouté que les investigations allaient "se poursuivre pour préciser son emploi du temps de cette dernière journée".

Interrogée par l'AFP, Céline Maigné a précisé que la lycéenne avait été retrouvée à Sablé-sur-Sarthe, à une dizaine de kilomètres de son domicile, et que le parquet donnerait davantage d'informations mercredi dans la journée.

Elle était extrêmement choquée et avait des égratignures

"C'est un très gros soulagement pour elle et pour la famille. Elle a été retrouvée dans un kebab rue Gambetta", a dit à l'AFP le maire de Sablé-sur-Sarthe, Nicolas Leudière. "Elle est avec des médecins et avec les enquêteurs (...). Elle était extrêmement choquée et avait des égratignures", a-t-il encore dit.

Une enquête pour enlèvement et séquestration avait été ouverte, au lendemain de la mystérieuse disparition de cette jeune fille bien intégrée, mobilisant quelque 200 militaires.

La jeune fille était partie de son domicile à Saint-Brice (Mayenne) lundi vers 16H00 pour faire un jogging, "une activité qui lui est habituelle".

Sa disparition a été signalée à 18H40 à la gendarmerie par ses parents. "Son père, alerté par la durée de son absence, s'est rendu sur le parcours qu'elle effectue généralement et ne l'y a pas retrouvée", avait précisé Céline Maigné.