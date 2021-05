En France, le Pass sanitaire sera d'application du 9 juin à la fin septembre, au moins

Alors que chez nous la question d'un passeport vaccinal/Pass sanitaire n'a pas encore été clairement tranchée, chez nos voisins français le texte a été voté cette nuit à l'Assemblée nationale. Un texte qui prévoit la sortie progressive de l'état d'urgence sanitaire.

Que contient ce Pass sanitaire?

Il sera sous forme numérique ou papier et il constituera une sorte de laissez-passer. On y retrouvera soit une attestation de vaccination, soit la fiche d'un test PCR négatif, soit une attestation de rétablissement après avoir été touché par le Covid.

Que permet-il?

Pour les autorités françaises, il permettra une forme de retour à la vie normale en minimisant les risques. Il ne sera pas nécessaire pour aller dans les grandes surfaces ou au restaurant.

En revanche, il sera exigé pour se rendre dans des événements ou lieux de grands rassemblements à des fins de loisirs où se retrouvera un nombre important de personnes avec un risque élevé de brassage et de contamination.

Le Pass sanitaire sera sans doute aussi exigé, et cela s'inscrit dans la volonté de la Commission européenne, pour voyager cet été au sein de l'Union européenne.

Quand sera-t-il d'application?

A partir du 9 juin. Ce jour-là, la France fera passer le couvre-feu de 21H à 23H. Et il y aura entre autres la réouverture complète des cafés, des restaurants et des salles de sport. Et ce Pass sanitaire restera d'application jusque fin septembre. C'était le souhait du Modem, le parti de François Bayrou, membre de la majorité présidentielle, pour voter le texte. Car initialement, le Pass sanitaire devait rester en vigueur jusqu'au 31 octobre. Trop long pour se détracteurs.

Mais tout n'est pas encore réglé. Notamment sur les zones et activités qui demanderont l'usage de ce Pass. Un décret va venir se rajouter pour fixer les contours avec plus de précision.