En Bulgarie, l'entrepreneur atypique Kiril Petkov se hisse à la tête du gouvernement

Kiril Petkov, un entrepreneur de 41 ans récemment converti à la politique, a été désigné samedi pour prendre les rênes du nouveau gouvernement bulgare, issu d'un accord de coalition inédit entre quatre formations.

"C'est à vous que revient la responsabilité de réformer un pouvoir perverti, de surmonter la corruption et l'arbitraire", a lancé le président Roumen Radev en remettant le mandat à Kiril Petkov, encore inconnu du public il y a quelques mois.

Tout sourire, le charismatique dirigeant a présenté la liste de son équipe, composée de nouveaux visages venus de l'étranger et des milieux d'affaires.

"Nous ne perdrons plus une minute, nous ne dépenserons plus un lev (la devise bulgare) de façon inefficace", a-t-il promis, dans ce pays le plus pauvre et le plus corrompu de l'Union européenne (UE).

Un parlement morcelé

Il avait annoncé la veille être parvenu à accord de coalition avec trois autres formations, de la droite aux socialistes, en passant par le parti iconoclaste fondé par l'ex-chanteur Slavi Trifonov.

Dans un Parlement morcelé qui doit officiellement approuver le gouvernement lundi, le Premier ministre disposera d'une majorité de 134 sur 240 députés.

De nouvelles priorités

La Bulgarie assiste ainsi à l'épilogue d'une crise politique qui s'est traduite par trois élections législatives cette année. Unis par leur détestation de l'ex-Premier ministre conservateur Boïko Borissov, les quatre partis ont promis d'éradiquer la corruption endémique et de réformer le système judiciaire.

Autre priorité affichée par Kiril Petkov, accélérer la campagne de vaccination contre le Covid-19: avec seulement 26% de la population complètement immunisée, ce pays des Balkans de 6,9 millions d'habitants est la lanterne rouge de l'UE, et aussi celui qui affiche un des taux de mortalité les plus élevés au monde.

C'est l'acolyte de Kiril Petkov, Assen Vassilev, 44 ans, qui sera chargé des finances et notamment des fonds européens, avec l'ambition de mettre fin aux détournements et de revitaliser l'économie.

Les deux hommes, qui se sont rencontrés sur les bancs de la prestigieuse Harvard Business School, rêvent de transformer la Bulgarie en un "pays où les Européens aimeraient vivre".

Le "John Travolta" bulgare

Kiril Petkov, dont le physique avenant lui a valu le surnom de John Travolta, a grandi au Canada, où il est recruté après ses études par le spécialiste des produits surgelés à base de pommes de terre McCain Foods.

De retour à Sofia en 2007/2008 avec son épouse canadienne, Kiril Petkov fonde un laboratoire de probiotiques.

Tout en prônant le changement, il n'hésite à descendre dans la rue pour défendre un des rares sites sauvages sur le littoral bulgare de la Mer Noire ou encore pour réclamer la démission de Boïko Borissov, aux côtés de milliers d'autres manifestants à l'été 2020.

Avant de saisir sa chance en mai 2021, quand le président lui propose de participer au cabinet intérimaire.

Pas de déménagement en vue

Comme pour mieux se démarquer, Kiril Petkov a dit ne pas vouloir déménager à la résidence gouvernementale, situé dans les environs de Sofia.

Père de trois filles, il restera vivre dans le centre de la capitale, où son épouse tient une pâtisserie, et ira au travail à pied "pour discuter avec les gens".