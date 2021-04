Elections régionales de Madrid : balles et couteau ensanglanté assombrissent une campagne électorale déjà obscurcie

Des lettres de menaces envoyées à des responsables politiques de gauche et de droite électrisent la campagne pour les élections régionales anticipées de Madrid, le 4 mai prochain. La dernière lettre contenant deux balles de calibre 22 destinées à la présidente de droite de la communauté madrilène et favorite à l’élection, Isabel Diaz Ayuso, a été interceptée par le service des postes de San Cugat, dans la province de Barcelone. Ces intimidations instillent la peur à Madrid, donnent une visibilité accrue à l’extrême droite et plongent la démocratie espagnole dans les affres de son passé.

La poste espagnole n’a pas détecté une lettre contenant des balles mais deux, à San Cugat et à Vallecas : la première était destinée à Isabel Diaz Ayuso, la seconde à la direction générale de la Guardia civil (force de police à statut militaire). Elles s’ajoutent aux balles de fusil d’assaut envoyées la semaine dernière à Pablo Iglesias, le chef de la coalition des partis de gauche Unidas Podemos, au ministre de l’Intérieur Fernando Grande-Marlaska et à la directrice de la Guardia civil Maria Gamez.

Rajoy fue agredido en plena calle. Pidió serenidad. Aznar sufrió cuatro atentados. Volaron su coche y al salir, pidió serenidad. Al violento y al terror no hay que regalarles protagonismo. Hay que apagarles. Y al pueblo, serenidad. #Leganés pic.twitter.com/XNHXfcgcL6

Frente a la violencia no hay “peros” ni excusas, ni balones fuera. Nuestra más absoluta condena https://t.co/zymJnJ8vXD

Ces lettres et la réponse sécuritaire qu’elles engendrent s’invitent dans le stratego politique madrilène où le parti de droite PP cartonne dans les intentions de vote (avec un doublement des voix par rapport à l’élection de 2019, selon le site Politico), où les socialistes du PSOE et la gauche radicale Unidas Podemos perdent des plumes… et où Vox stagne autour de 9%.

Sondages et réalité des urnes n’ont pas toujours fait bon ménage… Il faudra attendre le vote du 4 mai pour connaître les résultats. En attendant, les cerveaux chauffent et l’un des scénarios en vogue est celui d’une alliance des droites au lendemain des élections, autrement dit une alliance entre le Parti Populaire et Vox, en supposant que le PP n’ait pas suffisamment de sièges pour gouverner seul à Madrid.