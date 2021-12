Election présidentielle en France: Eric Ciotti et Valérie Pécresse qualifiés au second tour de la primaire Les Républicains

Eric Ciotti et Valérie Pécresse s'affronteront au second tour de la primaire Les Républicains (LR) qui doit désigner le candidat de la droite à l'élection présidentielle 2022 en France, a annoncé le parti jeudi. Eric Ciotti est arrivé en tête avec 25,6%, devant Valérie Pécresse (25%), Michel Barnier (23,9%), Xavier Bertrand (22,4%) et Philippe Juvin (3,1%).

Un nouveau vote débutera vendredi matin pour les départager. Le premier tour s'est déroulé de mercredi matin à ce jeudi début d'après-midi, avec un vote en ligne. Au total, 140.000 personnes ont pu voter lors de ce scrutin limité aux militants.

Le vainqueur sera connu samedi à 14h30.