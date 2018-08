Effondrement du pont Morandi: le jour d'après

Ce mardi, un pont autoroutier s'est effondré à Gênes, en Italie, aux alentours de midi. Plusieurs dizaines de voitures et de camion ont chuté dans le vide, d'une hauteur de 45 mètres. L'accident, dont les causes sont encore inconnues, a fait 35 morts et 16 blessés, selon un dernier bilan, qui reste provisoire.

Des enfants parmi les victimes

Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur italien, a publié un dernier bilan, mercredi matin, sur les réseaux sociaux. Il "s'alourdit malheureusement à 35 morts dans la tragédie de Gênes, dont trois enfants de 8, 12 et 13 ans, avec les derniers corps récupérés par les pompiers qui ont travaillé sans repos cette nuit" a-t-il annoncé sur Twitter. Selon la protection civile, environ 35 voitures et trois poids-lourds ont été engloutis par "les milliers de tonnes de béton" écroulés, décrits par un pompier français venu en renfort, Patrick Villardry.

Dans la nuit, les pompiers ont extrait trois corps sans vie, a rapporté Emanuele Gissi, un responsable des pompiers sur le site. "Tous les espaces vides accessibles ont été explorés, maintenant on déplace les morceaux de débris les plus gros", a-t-il expliqué alors que deux grandes grues ont été amenées sur le site pour ces opérations de déblaiement. "On ne peut pas savoir s'il y a encore des survivants, mais c'est notre travail de chercher", a-t-il ajouté en précisant que les recherches prendraient "des jours". Des renforts sont arrivés, 400 professionnels sont désormais engagés dans ces recherches, a précisé Emanuele Gissi. Ils sont aidés par des chiens et des hélicoptères.

Nombreux problèmes et travaux de maintenance

Au lendemain du drame, les habitants se sont réveillés sous le choc, et en colère. Pour beaucoup, il s'agissait d'une catastrophe annoncée. Ce viaduc a été construit dans les années 1960, en béton précontraint combiné avec du béton armé ordinaire, un mélange censé durer longtemps, plusieurs décennies. Mais très vite, des problèmes, de corrosion notamment, sont apparus, entraînant des travaux de maintenance. L'édifice avait été rénové en 2016. À l'époque, Antonio Brencich, professeur à la faculté d’ingénierie de l’Université de Gênes avait parlé "d’échec" à propos de sa édification. L'expert craignaient que réparer le pont finisse par coûter plus cher que de le remplacer. À la fin des années 1990, les travaux avaient déjà atteint 80% des coûts de la construction.

Lors de sa rénovation, on a découvert que la structure de l'édifice n'était pas parfaitement horizontale. Des dos d'ânes gênent régulièrement la circulation des automobilistes. Cinq ans plus tôt, en 2011, la société chargée de la gestion de l'autoroute pointait déjà dans un rapport la dégradation du viaduc par les bouchons, et le volume du trafic aux heures de pointes. Le jour du drame, des travaux étaient en cours, afin de consolider sa base, et de succéder à de précédents travaux, réalisés deux ans plus tôt.

Procédure contre la concession autoroutière

Le ministre de l'Intérieur, patron de La Ligue d'extrême droite, Matteo Salvini, a rapidement promis aux Italiens de "trouver le noms des responsables passés et présents", et qu'ils payeront "tout, et cher". Moins de 24 heures après la drame, les têtes commencent à tomber. Le ministre des Transports et des infrastructures, Stefano Marigliani, a annoncé avoir lancé une procédure de retrait de la concession autoroutière accordée à la société Autostrade per l'Italia, filiale du groupe Atlantia. "Autostrade per l'Italia n'a pas été capable d'assumer ses obligations dans le cadre de l'accord régulant la gestion de cette infrastructure", a-t-il déclaré sur l'antenne de la RAI.

L'État réclamera également des sanctions significatives. Elles pourraient atteindre les 150 millions d'euros. Le ministre a estimé, sur sa page Facebook, que les dirigeants d'Autostrade per l'Italia devaient démissionner. Aucune réaction n'a pu être obtenue auprès du groupe. Son directeur pour la région de Gênes, Stefano Marigliani, a assuré que le pont était "constamment surveillé, bien au-delà des exigences légales" et qu'il n'y avait "aucune raison de penser qu'il était dangereux".