Dix jours avant la Belgique, la France rouvre ses cinémas : "Il fallait qu'on soit là le premier jour"

A l’UGC de Lille par exemple, Véronique et Dominique n’auraient raté cette réouverture pour rien au monde. "Avant le confinement, on venait quatre à cinq fois par semaine, nous confient-elles. Alors il fallait qu’on soit là le premier jour."

"On a un peu le trac"

Jérôme Zelent, directeur de l'UGC de Lille. - © RTBF

Trois mois de fermeture, c’était long pour les cinéphiles. Mais aussi pour le directeur du cinéma Jérôme Zelent. "On a un peu le trac aujourd’hui, sourit-il. Mais le public est présent, c’est rassurant."

Dans les couloirs du cinéma, on porte le masque et on se badigeonne les mains de gel hydroalcoolique. Il faut aussi faire respecter les distances entre spectateurs. "Les couples et les familles peuvent bien sûr venir ensemble", reprend M. Zelent. "Mais on leur demande de laisser un siège entre chaque groupe."