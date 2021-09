Discours sur l’Etat de l’Union : Bebe Vio, l’exemple pour la jeunesse qui a conquis le cœur d’Ursula von der Leyen

Sa vie bascule le 20 novembre 2008 alors qu’elle est âgée d’à peine onze ans. Elle contracte une méningite fulgurante à méningocoque C. La maladie provoque une très grave infection du sang et la jeune fille doit être amputée des quatre membres. La maladie nécrose aussi les tissus de son visage, aujourd’hui marqué.

Bebe Vio lors des jeux Paralympiques de Tokyo, en août 2021 © Getty Images

Bebe Vio, qui s’exerçait à l’escrime depuis ses cinq ans, sera hospitalisée pendant plusieurs mois. Sa vitalité sera mise à rude épreuve et elle reconnaît aujourd’hui qu’elle est allée puiser une partie de sa motivation auprès de deux sportifs amputés des jambes eux aussi : le sprinter Oscar Pistorius et l’ancien pilote de course italien devenu paracycliste Alessandro Zanardi.

Mue par une force intérieure et par une envie de vivre exceptionnelles, elle n’a dès lors qu’un objectif : repousser le plus loin possible les murs de sa chambre d’hôpital et les limites imposées par son corps pour pratiquer sa passion : l’escrime.