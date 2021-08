La police néerlandaise a interpellé dans la nuit de jeudi à vendredi deux hommes, suspectés d’incendie criminel et de tentative d’assassinat à l’encontre d’un journaliste de Groningen.

Les suspects, âgés de 31 et 32 ans et originaires de Groningen, auraient jeté du matériel en feu dans et contre la maison du journaliste. Ce dernier et sa compagne s’en sont sortis indemnes.