Deux morts dans le naufrage d'un bateau de migrants près de l'île grecque de Kos

"L'Europe laisse mourir les migrants en mer !", vrai ou faux ? - 26/09/2021 Dire que l’Europe ne fait rien pour aider les migrants, c’est un peu abusif. Selon ses propres chiffres, l’Union a sauvé plus de 543.600 vies depuis 2015. En effet, l’UE déploie plusieurs opérations en Méditerranée, avec des navires dont le but est notamment de sauver des migrants en danger. Ces opérations sont gérées par Frontex, l’agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. Le problème, c’est que ces 5-6 dernières années, ces opérations prennent un caractère de plus en plus sécuritaire et de moins en moins humanitaire. Ainsi, l’opération Sophia, créée en 2015, et qui a sauvé beaucoup de migrants de la noyade, a été remplacée en 2020 par l’opération Irini, qui fait surtout des patrouilles en avion pour empêcher le trafic d’armes. Sa vocation n’est plus de sauver les migrants.