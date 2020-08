Deux ans après la catastrophe du Morandi, Gènes inaugure son nouveau pont, balancée entre fierté et honte

Le nouveau viaduc de Gènes sera inauguré le 3 août par le président de la République, Sergio Mattarella, deux ans presque jour pour jour après l’incroyable effondrement du Pont Morandi, une catastrophe qui a fait 43 victimes le 14 août 2018. La reconstruction a duré un an et coûté plus de 200 millions d’euros.

La vue que les automobilistes découvriront en traversant le nouveau pont, à 90 mètres de hauteur, est à couper le souffle. Une carte postale du port de Gènes visible au travers des parapets en verre qui protègent le pont sur une longueur de plus d’un kilomètre. Pour la première fois depuis le début du chantier, Renzo Piano est monté sur le viaduc. A 82 ans, l’architecte génois, connu dans le monde entier, a dessiné un pont qui ressemble à un grand vaisseau blanc, il a fait cadeau du projet à la ville de Gènes quelques jours après la chute du pont Morandi.

"J’avais beaucoup d’admiration pour l’architecte Morandi et cet incroyable viaduc construit dans les années soixante, dit-il. Mon pont ne peut pas faire oublier cette tragédie, et c’est un lourd héritage d’être fils d’une tragédie, car un pont n’a pas le droit de tomber et, pour le faire durer, pour toujours, il doit être aimé. Pour être entretenu, un pont doit être aimé, alors j’espère que ce pont sera aimé !"

Sur le chantier les ouvriers s’activent encore, dans quelques heures le pont sera livré aux autorités de la ville. En voyant l’architecte, ils lui demandent de faire un selfie, l’architecte s’y prête avec simplicité. "Ce pont a été construit par 1184 personnes", ajoute Renzo Piano, "et comme il mesure un peu plus d’un kilomètre, on peut considérer que chaque ouvrier a réalisé un mètre !"

Un chantier record

Moins de deux ans sépareront les deux événements qui auront marqué toute la ville de Gènes. La chute du pont Morandi, ce viaduc en béton armé, symbole de l’architecture du renouveau des années soixante, surnommé le pont de Brooklyn à cause de sa ressemblance avec le pont new-yorkais et l’inauguration du nouveau pont qui sera baptisé pont Saint-Georges, comme la croix symbolique qui orne les drapeaux de la ville portuaire.

Le 14 août 2018, 43 personnes meurent dans l’incroyable effondrement du viaduc, et sans la pluie torrentielle qui s’abat sur la ville ce matin-là, le bilan aurait sans doute été beaucoup plus lourd. Depuis, la ville a vécu au rythme de la tragédie, six immeubles construits sous le viaduc ont été évacués, des centaines d’habitants déplacés, ensuite l’été 2019, les Génois retiennent leur souffle lors de la destruction à la dynamite des restes du célèbre viaduc.