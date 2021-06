Des trafiquants d’êtres humains arrêtés sur un voilier aux Pays-Bas

Vingt et un Albanais ont été découverts sur un voilier à proximité de la côte zélandaise ; ils y étaient sous la coupe de deux trafiquants d’êtres humains.

La maréchaussée royale (qui dépend de l’armée), les garde-côtes, la douane et la police étaient impliquées dans l’opération. Les deux suspects, des hommes de 29 et 36 ans également originaires d’Albanie, ont été arrêtés pour trafic d’êtres humains et sont soupçonnés de faire partie d’une organisation plus large.