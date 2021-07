Des équipements médicaux contrefaits d’une valeur de plus de 11 millions d’euros saisis en Italie

Les forces de l’ordre italiennes ont annoncé jeudi la saisie de millions de dispositifs médicaux contrefaits provenant notamment de Chine, dont des masques et kits chirurgicaux, d’une valeur totale de plus de 11 millions d’euros.

Une première opération de la police financière italienne a visé un grossiste de Florence, dans le centre du pays, qui détenait dans un immense entrepôt plus de 16 millions d’équipements médicaux avec un marquage CE contrefait ou sans marquage du tout, selon un communiqué.

Parmi ces équipements figurent des masques chirurgicaux, des seringues, des aiguilles, des vêtements pour le personnel sanitaire et des kits chirurgicaux.

Les plus de 650.000 masques chirurgicaux étaient tous dépourvus du marquage CE, de même que 659 kg de compléments alimentaires en poudre ainsi que 500.000 capsules de vitamines et d’acide hyaluronique.

8 millions d’euros

La valeur des objets saisis s’élève à environ huit millions d’euros.

Dans une autre opération la police financière a saisi plus de 1,3 millions de masques chirurgicaux de type FFP2 et KN95, ces derniers disposant d’une certification chinoise et non européenne.

Tous ces masques, provenant de Chine, devaient être livrés à la Protection civile de Lombardie, région du nord, selon un second communiqué de la police précisant que la valeur des masques saisis est d’environ 3,2 millions d’euros.