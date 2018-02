De sans-abri à chef étoilé, la folle histoire d'Alan Geaam

L'histoire d'Alan Geaam a de quoi surprendre, l'homme a gravi les échelons un par un. Hier, sans-abri et, aujourd’hui, chef d'un restaurant étoilé dans le 16e arrondissement de Paris.

Le chef d'origine libanaise est fier d'être reconnu comme un grand de la cuisine française. Il débarquait à Paris il y a 20 ans avec 30 euros en poche.

"J'ai dormi quelques nuits dans le champs de Mars et ensuite j'ai commencé à jouer au basketball avec des jeunes de là-bas. Au bout de la 5e nuit, un jeune m'a présenté son oncle qui tenait des chantiers, et là j'allais au chantier et j'y dormais", raconte Alan Geaam.

"Après, on a déménagé dans un studios de 10 mètres carrés avec 3 ou 4 personnes qui dormaient dedans", poursuit-il, c'était pour lui le début d'une vie.

Alan Geaam à grandi au Liban, ses idoles à la télévision étaient Paul Bocuse ou Joël Robuchon. Il n'espère même pas ouvrir un restaurant en arrivant à Paris, il commence par des "ravalements de façades" selon ses mots. Tout commence alors qu'il devient plongeur dans une brasserie.

"Un jour le chef s'est blessé, je me suis retrouvé face au piano, face au service. Je n'ai pas réfléchi, j'ai sauté sur le piano, j'ai commencé à faire les services."

Aux fourneaux, il suit les cours de français dispensés par la mairie de Paris. Il fait aujourd'hui de la cuisine française avec des saveurs de son pays d'origine.