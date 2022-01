Dans les Balkans, Novak Djoković est un symbole pour les antivax

En Serbie, les autorités multiplient les gestes de soutien à l’égard de la plus grande vedette nationale. Le président Aleksandar Vučić n’a pas hésité à accuser Canberra de "mauvais traitement" envers Novak Djoković. Sur Instagram, son média favori pour se mettre en scène, le tout-puissant chef de l’État a déclaré que "toute la Serbie est avec lui" et que "les autorités prenaient toutes les mesures nécessaires pour que le mauvais traitement du meilleur joueur de tennis du monde cesse aussitôt que possible".

Un peu plus tôt, c’est le ministre des Affaires étrangères qui a pris la parole dans Informer, un tabloïd très proche du pouvoir, pour exprimer tout son soutien au joueur. "Notre État exige que le numéro un mondial soit libéré immédiatement, ce qu’a également demandé l’ambassadeur de Serbie, qui a contacté le joueur et pris toutes les mesures possibles", martèle Nikola Selaković.

Des connexions douteuses

S’il se montre toujours sous son meilleur jour dans les médias internationaux, donnant l’image d’un joueur aussi lisse que sympathique, Novak Djoković est bien moins policé dans les Balkans. Depuis le début de la pandémie, il a multiplié les positionnements douteux, n’hésitant pas à s’afficher avec des personnages très controversés.

À l’été 2020, il a notamment rendu visite à un prédicateur bosnien complotiste, Semir Osmanagić, pour vanter les mérites thérapeutiques des "pyramides de Visoko" découvertes dans les années 2000 par ce dernier. Depuis, Semir Osmanagić s’est affiché au côté des antivax de Croatie, emmenés par l’extrême-droite locale, qui ont multiplié les démonstrations de force ces derniers mois.

Des antivax très nombreux dans les Balkans

En attendant d’être fixé sur son sort en Australie, le joueur serbe peut se targuer d’avoir derrière lui tous les médias proches du régime autoritaire et nationaliste d’Aleksandar Vučić, où les déclarations enflammées en sa faveur se multiplient. Tous rejouent à l’envi leur partition préférée : celle de la victimisation du peuple serbe. En attendant, les taux de vaccinations patinent en Serbie, de même que dans tous les pays voisins.

Ce n’est plus à cause du manque de doses disponibles, mais du scepticisme face aux vaccins. Selon une étude régionale menée à l’automne dernier par le Balkans in Europe Policy Advisory Group (BiEPAG), plus de la moitié des sondés indiquaient n’avoir "aucune intention" de recevoir leurs doses. Dans les Balkans, les théories conspirationnistes autour du Covid-19 rencontrent même un écho "frappant", relève le BiEPAG.

Dans cette campagne de désinformation, Novak Djoković porte une lourde responsabilité. En attendant, les services de santé ont toutes les peines à faire face aux cas de Covid-19 qui explosent, laminés par des décennies de coupes budgétaires et d’exode de leurs personnels, en quête de meilleurs salaires.