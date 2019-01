Danemark: un projet de neuf îles artificielles pour développer l'économie

Le gouvernement danois a décidé d'innover pour attirer des entreprises à Copenhague et annonce la construction de neuf îles artificielles à Hvidovre, une ville toute proche de Copenhague. Ce projet surnommé Holmene prévoit d'accueillir 380 nouvelles entreprises d'ici 2040 et pourrait créer 12000 nouveaux emplois dans la région. Le projet, porté par la commune de Hvidovre, deviendrait ainsi une des plus grande zone industrielle du Nord de l'Europe, toute proche de l'aéroport de Copenhague.