Crise politique en Italie : Matteo Salvini envisage de soutenir la coalition de "Super Mario"

Matteo Slavini, le chef de file de la Lega, le parti populiste italien, envisage désormais de soutenir un éventuel gouvernement formé par Mario Draghi, ancien président de la Banque Centrale européenne, appelé récemment à la rescousse pour sortir le pays de l’impasse.

Néanmoins, Matteo Slavini a souligné que certains points de convergence étaient apparus au cours de leur conversation, indique l’agence de presse Reuters. "Contrairement à d’autres, nous ne pensons pas que de dire simplement 'non' vous conduit quelque part […] l’intérêt supérieur du pays doit primer sur tout intérêt personnel ou d’un parti", a-t-il déclaré à l’issue de son entretien avec l’ancien président de la Banque centrale européenne, cité par Reuters.

"Nous voulons faire partie d’un gouvernement qui va à Bruxelles la tête haute au nom de l’intérêt national et il y a un accord complet sur ce point", a-t-il ajouté.

Cette déclaration intervient à la suite de l’entretien qui s’est tenu entre Matteo Salvini et Mario Draghi. La crise politique actuelle en Italie pourrait également provoquer un schisme sur la droite de l’échiquier politique. En effet, le chef de file du parti Forza Italia, Silvio Berlusconi avait déjà déclaré qu’il était prêt à soutenir Mario Draghi.

"Super Mario" à la rescousse

L’ex-président de la BCE Mario Draghi concluait ce samedi à Rome un premier round de consultations pour tenter de former une majorité parlementaire et sortir de l’impasse politique l’Italie.

Surnommé "Super Mario" pour son rôle dans le sauvetage de la zone euro en 2012 en pleine crise de la dette, Mario Draghi a été appelé par le président Sergio Mattarella après la démission du Premier ministre Giuseppe Conte, lâché par un parti pivot membre de sa coalition.

Il espère rallier sur son nom des formations aux antipodes sur l’échiquier politique, du Parti démocrate (PD, centre-gauche), à la Ligue (extrême droite) de Matteo Salvini, au sein d’un cabinet de transition chargé de mettre en musique le plan de relance économique et la campagne de vaccination contre le Covid-19, qui a déjà fait plus de 90.000 morts dans le pays.

Mario Draghi s’est d’ores et déjà assuré cette semaine le soutien de petits partis et groupes parlementaires, ainsi que du PD et d’Italia Viva, parti centriste de l’ex-Premier ministre Matteo Renzi qui a fait exploser le gouvernement sortant en retirant ses ministres, en raison d’un désaccord sur le plan de relance.

La formation du magnat et ancien chef de l’exécutif Silvio Berlusconi, Forza Italia (FI, centre-droit), s’est également engagée à l’appuyer.