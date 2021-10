Crise politique en Autriche : une coalition de quatre partis, dont l’extrême droite, est envisagée

Les sociaux-démocrates autrichiens pourraient se rapprocher du FPÖ, parti d’extrême droite, afin de former une coalition quadripartite et ainsi remplacer le gouvernement actuel du chancelier Sebastian Kurz, soupçonné de corruption. "À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles", a déclaré la présidente du SPÖ, Pamela Rendi-Wagner, sur la chaîne publique ORF.

►►► À lire aussi : Autriche : malgré un scandale de corruption, le chancelier Kurz reste en poste

Le Parti populaire autrichien (ÖVP) de Sebastian Kurz forme actuellement une coalition avec les Verts, mais ces derniers ont appelé le chancelier à démissionner car faisant l’objet d’une enquête pour corruption. Des ressources du ministère des finances auraient été utilisées pour manipuler des sondages d’opinion.

Si la coalition actuelle était remplacée par une coalition quadripartite avec l’extrême droite, les sociaux-démocrates devraient revenir sur leur décision antérieure de ne pas coopérer avec le FPÖ au niveau fédéral.

Motion de méfiance

La cheffe de file du SPÖ, Pamela Rendi-Wagner, a qualifié de "peu probable, mais possible" une telle alliance entre les sociaux-démocrates, les Verts, le parti libéral NEOS et le FPÖ. Et d’ajouter qu’elle serait prête à devenir chancelière, en cas d’éviction de Sebastian Kurz.

Ce dernier continue quant à lui de nier les allégations, mais devra faire face à une motion de méfiance au Parlement mardi. Les autres partis politiques autrichiens sont également en pourparlers afin d’envisager d’éventuelles coalitions alternatives pour éviter un nouveau scrutin.