Crète ou Catalogne : couvre-feu anti-covid dans les destinations touristiques

Face à une hausse des contaminations au Covid-19, la Grèce impose un couvre-feu et plusieurs restrictions à partir de vendredi et pour au moins une semaine sur l’île de Zante, en mer Ionienne, et à La Canée, en Crète, ont annoncé jeudi les autorités.

Les deux villes touristiques devront imposer un couvre-feu entre 01h00 et 06h00, comme celui qui avait été mis en place sur l’île de Mykonos en juillet, ainsi qu’une interdiction totale de musique dans les bars, restaurants et boîtes de nuit, a déclaré la protection civile. Les regroupements de plus de 20 personnes sont également interdits.

Les organisateurs de regroupements privés risquent une amende pouvant aller jusqu’à 200.000 euros.

Ces nouvelles restrictions ont été recommandées par un comité d’experts de santé du pays, après une multiplication du nombre de cas de coronavirus sur les deux îles ces derniers jours.

Ces deux destinations, très prisées durant la période touristique, présentent un risque de recrudescence des contaminations.

La situation sanitaire en Grèce ne cesse de se dégrader, en grande partie en raison de la propagation du variant Delta. Actuellement, 192 personnes sont en réanimation dans les hôpitaux du pays. Le nombre total de cas s’élève désormais à 503.885 et plus de 13.000 personnes sont mortes.