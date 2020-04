Coronavirus : pourquoi le Portugal semble épargné ?

La première est d’ordre géographique. Le Portugal est l’un des seuls pays européens à n’avoir qu’une seule frontière terrestre, en l’occurrence avec l’Espagne 2e pays le plus touché par la crise. Un élément qui rend plus facile le contrôle des entrées dans le pays.

Dès le 13 mars, alors que le pays ne comptait qu’une centaine d’infections mais encore aucun mort ni cas grave, l’exécutif portugais a décrété l’état d’alerte, puis l’état d’urgence le 19 mars . A la clé des mesures strictes, comme chez nous. Ces mesures avaient été anticipées. En voyant les informations venant de partout, les Portugais se sont auto disciplinés. Ils ont migré dans leurs maisons de campagne, ont arrêté de sortir dans les cafés, dans les bars et les restaurants et ont retiré les enfants des écoles. Beaucoup d’écoles étaient fermées faute d’élèves avant l’interdiction , même chose pour les magasins faute de clients.

Le Premier ministre socialiste Antonio Costa, a vite compris que plus cette crise sanitaire durerait longtemps, plus l’impact sur le tourisme, un secteur essentiel pour l’économie portugaise, serait dramatique. Il a donc fait le choix de prendre des mesures radicales précocement, pour sortir au plus vite de cette situation de confinement et faire repartir le tourisme le plus tôt possible.