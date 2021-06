Coronavirus : les Baléares renforcent les mesures Covid-19 après la contamination d’un millier d'étudiants

L’infection d’un millier d’étudiants au Covid-19 sur la grande île des Baléares, Majorque, a poussé le gouvernement régional à un tour de vis sur les mesures coronavirus. Les groupes de voyageurs devront apporter la preuve de leur vaccination complète ou présenter un test PCR négatif. Le nombre de contaminations a baissé en Espagne mais la situation reste fragile et le variant Delta inquiète les autorités, comme partout dans le monde.

Avec la France et l’Italie, l’Espagne continentale et insulaire est l’une des grandes destinations touristiques au sein de l’Union européenne. Les îles Baléares n’échappent pas à la règle. Ibiza et Majorque tiennent la corde auprès des voyageurs, y compris des voyageurs qui viennent d’Espagne même. Ces îles sont par exemple des destinations rêvées pour la jeunesse espagnole, notamment en fin d’année scolaire.

C’est dans le cadre de voyages scolaires qu’un millier de jeunes Espagnols ont été contaminés au Covid-19 à Majorque. Selon les données publiées par les autorités espagnoles, 493 jeunes de Madrid ont été infectés à ce jour après leur voyage scolaire aux Baléares mi-juin. De nombreux autres cas ont par ailleurs été enregistrés en Galice, au Pays-Basque, à Valence, en Catalogne… et le bilan ne cesse de grimper. Il semble que la plupart des jeunes gens ont voyagé à bord du même ferry, au départ de la ville côtière de Valence vers Majorque, quelques kilomètres à l’Est dans la Méditerranée. Tous étaient contaminés par le variant Alpha (britannique) du Covid-19.