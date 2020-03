Coronavirus : la Suède, où l'on va encore au café, durcit un peu ses mesures

Cette semaine, les Suédois l’ont vécue très différemment des autres Européens.

Alors que l’Europe vit cloîtrée, en mode confinement, pour essayer de ralentir la propagation du Covid-19, les Suédois peuvent encore aller au restaurant et dans les cafés, faire les magasins. Ils peuvent encore se rassembler pour autant qu’ils ne soient pas plus de 500.

Le télétravail est encouragé mais pas obligatoire et les entreprises tournent comme d’habitude ou presque. Les enfants de primaire sont allés à l’école et les plus petits, à la crèche : c’est le dernier état de l’Union européenne où c’est le cas.

De premières mesures légères

Le gouvernement suédois avait certes encouragé le télétravail, conseillé de se confiner si on est malade et de rester à la maison si on fait partie d’un groupe à risque, rappelé les mesures d’hygiène. Mais sans obligation d’adopter ces lignes de conduites : les autorités en appelaient plutôt à la "responsabilité individuelle" et au civisme.

Le Premier ministre maintenait jusqu’ici que des mesures drastiques, comme le confinement absolu de tous, ne seraient pas assez efficaces pour justifier le choc économique et social qu’elles entraîneraient. Qu’un tel confinement pourrait se révéler difficile à supporter par la population et dès lors contre-productif. Le pays présente aussi une faible densité de population.

Comme le Royaume-Uni l’a fait initialement avant de changer de cap, comme les Pays-Bas avant de durcir leurs mesures, la Suède a misé jusqu’ici sur l'"immunité collective" de sa population.

Mais ce week-end, le gouvernement suédois commence à se raviser.

Plus de rassemblements de plus 50 personnes

Dans une communication ce vendredi, le Premier ministre Stefan Lofven a légèrement durci sa position. Il n’impose pas encore de confinement, mais il interdit tout rassemblement de plus de 50 personnes, à partir de ce dimanche 29 mars. Ceux qui maintiendraient un événement plus large s’exposeraient à une amende voire à une peine de prison jusqu’à 6 mois.

En comparaison du reste de l’Europe, ces mesures restent légères alors que la Suède a connu une hausse du nombre de décès. Le bilan du coronavirus s’élève à 92 morts, ce 27 mars. La pression du virus et de l’opinion publique grandit et la Suède pourrait devoir adopter d’autres restrictions plus sévères dans les jours à venir.