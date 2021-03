Coronavirus : l’Union européenne a exporté 77 millions de doses de vaccins vers des pays tiers

Cette stratégie commerciale prive l’Union de vaccins utiles pour sa population alors que la troisième vague de la pandémie est à ses portes… et que 21 millions de doses sont sorties des usines européennes depuis le 1er décembre, direction le Royaume-hors Uni. Au total, l’UE a exporté 77 millions de doses vers des 33 pays tiers : au parmi lesquels le Royaume Uni, le Canada, le Japon, le Mexique, l’Arabie saoudite, Singapour, le Chili, Hong Kong, la Corée du Sud et l’Australie.

C’est d’ailleurs dans ce contexte que la Commission européenne avait créé fin janvier son mécanisme de transparence et d’autorisation pour les exportations de vaccins contre le coronavirus . L’idée était de bloquer les exportations vers les pays tiers de vaccins produits sur le sol européen par des entreprises pharmaceutiques ayant passé un contrat d’achat anticipé avec l’UE et ne l’ayant pas honoré.

Mercredi, la Commission a annoncé que son mécanisme était renforcé, incluant désormais les principes de réciprocité et de proportionnalité. La réciprocité implique qu’une exportation de vaccins pourra être refusée si le pays destinataire interdit ou limite ses propres exportations vers l’UE. Quant à la proportionnalité, elle permet de bloquer une exportation vers des pays qui ont des taux de vaccination plus élevés qu’en Europe.

Voilà un dispositif resserré mis en place et la Commission prête à en découdre avec les entreprises pharmaceutiques qui snobent les Etats membres sauf que… ce n’est pas si simple. Lors du sommet européen en visioconférence jeudi, certains pays comme la Belgique ou les Pays-Bas se sont montrés frileux face au mécanisme.

Et pour cause, ils comptent de nombreux sites de production de vaccins sur leur territoire, des vaccins qui comportent non seulement l’agent qui va immuniser les personnes vaccinées contre le Covid-19 mais aussi des lipides et d’autres composants qui entrent habituellement dans leur fabrication. Le hic, c’est que ces composants ne sont pas tous produits au sein de l’Union européenne.