Coronavirus : "Jeunes inconscients", "mesures difficile à respecter", témoignages de Belges confinés en Italie

Françoise Vander Putten est une Belge qui habite en Vénétie, région italienne désormais confinée. Elle est professeur de français et d'anglais en entreprise. Elle est désormais obligée de rester chez elle et ne peut plus aller travailler. Elle nous livre son ressenti par rapport à la situation.

"Les personnes âgées, vu leur âge, ne mènent pas une grande vie sociale. Elles vivent déjà de manière assez cloîtrée chez elle. Par contre les jeunes ne semblent pas selon moi se rendre compte de la gravité de la situation. Il y a d'ailleurs eu de fortes critiques car les bars sont pleins, les jeunes se côtoient et ne respectent pas la distance nécessaire de sécurité d'un mètre et demi. Hier les gens sont allés skier. Les salles de gymnastique sont fréquentées. Les propriétaires ont réduit les capacités des cours collectifs, mais dans les vestiaires, les sportifs sont les uns sur les autres. C'est un peu absurde."

"Dans un sens, oui. Ce sont des mesures de précaution pour éviter la diffusion du virus. Les hôpitaux sont pleins, il n'y a plus de place. Les gens qui ont d'autres maladies, des crises cardiaques, ou d'autres choses, ne peuvent pas être opérées. Tous les efforts sont concentrés pour les patients qui ont ce virus. Il faut éviter la contagion (...) Les hôpitaux sont pleins à craquer. En plus, beaucoup de médecins, d'infirmières et de membres du personnel sanitaires sont eux-mêmes malades. Dès lors, les responsables des hôpitaux rappellent des médecins pensionnés et vont peut-être engager de nouveaux médecins et de nouvelles infirmières."

"Je ne m'attendais pas à une mesure aussi draconienne, non. On supposait que les écoles allaient rester fermées jusque début avril. Mais l'interdiction de sortir de la région, non personne ne s'y attendait je crois."

"Moi je suis un peu inquiète. J'étais censée retourner bientôt en Belgique. Je ne sais pas ce qu'il va se passer dans les prochaines semaines. Sinon, bien sûr, ici on s'attendait un peu à ces mesures, on a vu ce qu'il s'est passé en Lombardie. Hier soir les gens suivaient énormément les informations. On avait été mis au courant de l'ébauche du décret, qui a été divulguée, avant son approbation. A partir de ce moment, les gens ont commencé un peu à s'agiter (...) Ce matin je ne suis pas encore sortie de chez moi, à part pour aller promener mon chien. De toute façon, depuis deux ou trois semaines, depuis que les écoles sont fermées, il y a beaucoup moins de gens dans les rues. On sent la tension."

Gaetano Gasparini, journaliste belgo-italien, est également coincé en zone rouge en Italie. Il habite à Piacenza, à quinze kilomètres du foyer initial de l'épidémie. Désormais, sa ville est aussi placée en zone rouge.

Comment les mesures annoncées cette nuit sont-elles accueillies?

"Elles ont été accueillies de manière sobre et responsable. Personne je pense n'est vraiment contraire à ces mesures. C'est un pays qui a peur maintenant. Les gens ont de plus en plus tendance à suivre les mesures prises par le gouvernement. C'est un dimanche triste en Italie aujourd'hui où je me trouve : les rues sont désertes, les magasins sont fermés. Le petit marché du dimanche est suspendus. Les cinémas, les salles de sport, les piscines sont fermés. Les bars et les restaurants sont ouverts mais ils ont des limitations : ils doivent fermer à 18 heures. En plus de cela, les mariages, les funérailles, les messes, toutes les célébrations religieuses ont été suspendues. Le virus n'épargne même plus le football, qui est le vrai rite du dimanche italien. Les matchs se dérouleront désormais à huis clos."

Les mesures sont bien respectées?

"Ces mesure drastiques sont acceptées par la population parce que c'est une population qui a peur, qui voit grandir le nombre d'infectés et d'hospitalisation. Mais il y a des dispositions qui restent difficiles à mettre en place. Par exemple celles qui concernent les bars et les restaurants. Ce sont des mesures antisociales: les gens doivent maintenir une distance d'un mètre cinquante entre eux. Ce sont des dispositions qui sont parfois difficiles à respecter. Dès lors, certains petits bars ont décidé de fermer par eux mêmes car les distances entre les gens sont impossibles à respecter. Par contre, les personnes âgées sont les plus conscientes du risque d'être contaminées. Peu de personnes âgées sont dans les rues."

Les jeunes eux, respectent bien les mesures?

"Ils essayent. Mais il y a aussi une tendance à vouloir sortir au bar pour l'apéritif, pour les rites italiens sociaux. Donc pour eux, ces mesures sont difficiles à faire respecter. C'est une des raisons pour lesquelles le Premier ministre a décidé de durcir les mesures, en appelant à la responsabilité collective de tous les habitants."

Cet appel à la responsabilité fonctionne?

"Partiellement, car les gens ont encore envie de sortir le soir. Il y a beaucoup moins de gens qui sortent. Mais 20 à 30% continuent à aller dans les bars et essayent de garder leurs distance, de se laver les mains, de ne pas toucher le comptoir. Mais couper totalement la vie sociale d'un pays, c'est difficile, car la vie sociale est très vive ici. Mais en général, les règles sont respectées."