Coronavirus en Roumanie : un été entre augmentation des cas, insouciance et corona-scepticisme

Un des pays parmi lesquels l’inquiétude grandit c’est la Roumanie. Le pays compte à ce jour 45.902 cas et le nombre de cas positifs continue d’augmenter. Une inquiétude d’autant plus importante qu’en cette période estivale, les stations balnéaires sont prises d’assaut et les règles de distanciation sociale de plus en plus difficile à respecter. Et si les autorités tentent de serrer la vis, le message semble avoir de plus en plus de mal à passer. Par ailleurs, de plus en plus de Roumains affichent un scepticisme grandissant à l’égard du virus.