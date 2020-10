Coronavirus en Pologne : les autorités réintroduisent des heures spéciales pour les seniors dans les magasins

Les seniors polonais pourront à nouveau faire leurs courses sans contact avec le reste de la population, des magasins leur étant réservés pendant deux heures chaque jour, a annoncé ce samedi le Premier ministre polonais à la suite des hausses record de contaminations.

Comme lors de la première vague de la pandémie au printemps, les personnes âgées de plus de 60 ans pourront faire leurs courses entre 10h00 et midi dans des magasins d’alimentation générale, les pharmacies et les drogueries, a indiqué Mateusz Morawiecki, appelant également les personnes âgées à se protéger et à rester chez elles.

"Nous nous efforçons de stabiliser la situation, nous nous efforçons de réduire la dynamique de la croissance des décès", a-t-il dit à la presse.

Les nouvelles mesures entreront en vigueur le 15 octobre.

Hausse record de contaminations

En raison d’une hausse record de contaminations, le port du masque dans les espaces publics est obligatoire dans toute la Pologne depuis ce samedi.

"La deuxième vague est arrivée chez nous et nous devons l’affronter de manière ferme", avait déclaré vendredi Morawiecki à la presse, expliquant que l’ensemble du pays de 38 millions d’habitants serait désormais considéré comme une "zone jaune".

Le ministère polonais de la Santé a annoncé ce samedi que la Pologne a enregistré un nombre record de 5300 contaminations et 53 décès, portant les chiffres globaux pour le pays respectivement à 121.638 et 2972.

A Varsovie, quelques centaines de personnes hostiles à l’obligation de port du masque et niant l’existence d’une pandémie se sont rassemblées dans le centre-ville pour protester contre de nouvelles restrictions.