Coronavirus en Grande-Bretagne : "Je crains que le virus ne soit hors de contrôle", le maire de Londres place la ville en état d’alerte

Parmi elles, 908 ont été placées sous respirateur (+42% entre le 30 décembre et le 6 janvier). C’est une personne sur 30 dans la capitale qui est touchée, selon un communiqué du Maire de la capitale britannique . Cette augmentation du nombre de cas est attribuée à la nouvelle souche du coronavirus fortement présente au Royaume-Uni et beaucoup plus transmissible.

Citant une information communiquée par le service public de santé en Angleterre aux responsables d’hôpitaux, la revue médicale Health Service Journal a indiqué que même si le nombre de patients augmentait selon les projections les plus optimistes, il manquerait 2000 lits en soins généraux et intensifs dans les hôpitaux de Londres d’ici au 19 janvier.

L’inquiétude est réelle et les professionnels de la santé bien impuissants. "Je n’ai jamais vu le système de santé autant sous pression de toute ma carrière", a expliqué le Dr Rupert Pearse, consultant au Royal London Hospital. "Je ne m’attendais jamais vraiment pas à ce que cela devienne aussi difficile qu’aujourd’hui. Et nous espérons désespérément que l’augmentation des cas Covid et le nombre de patients admis à l’hôpital se calmeront bientôt. "

Conséquence directe pour les malades, Covid ou non, des temps d’attente hallucinants. Quand les ambulanciers sont débordés, ce sont des patients qui ne peuvent être pris en charge.

"Dans certains cas, les appels des patients auxquels nous nous attendions normalement à répondre dans les 18 minutes attendent plus de cinq heures et plus qu’une ambulance arrive", a commenté Will Broughton, du Collège des ambulanciers paramédicaux.

Pays d’Europe le plus durement touché avec plus de 78.000 morts, le Royaume-Uni table sur le confinement, entamé mercredi en Angleterre, ainsi qu’un programme de vaccination massive pour enrayer la propagation du virus.