Coronavirus : faute d'attestation de déplacement dérogatoire, ils doivent choisir entre être bloqués en France ou en Belgique

Paul est Français, il travaille en Belgique et vit seul en appartement à Bruxelles, mais il retourne régulièrement voir sa famille et sa compagne en France. Désormais il sait que ça ne sera plus possible: "J'étais en congés en France jusqu'à ce lundi, je suis rentré hier rapidement en Belgique pour revenir travailler. Mon travail ne me permet pas de faire du télétravail à 100% car ma présence sur place est nécessaire pour certaines tâches. Dès lors, j'ai du faire le choix de revenir ici seul pour des raisons professionnelles."

C'est donc un choix qu'il a dû faire et qu'il a préparé avec sa compagne: "Je dois continuer à travailler. Je sais que je suis désormais isolé de la France pour plusieurs semaines, je ne sais pas pour combien de temps. On va rester en contact à distance, mais c'est certain, ce n'est pas facile à vivre."

Il se prépare aussi à la vie avec les restrictions en Belgique, et l'attente d'un possible confinement plus strict: " J'habite seul dans un appartement, bien sûr il y a de l'espace, mais je vais essayer de profiter de l'extérieur aussi pour respirer, souffler, me détendre. En ville, c'est plus difficile qu'à la campagne. Ma compagne habite à Lille. Elle est rapidement partie dans la maison de campagne de ses parents en Bourgogne, tant que c'était encore possible. Ce sera plus facile à vivre pour le confinement. Elle fera du télétravail depuis là-bas."

Lisa est d'origine française. Elle habite en Belgique avec son mari et ses enfants. Elle se déplace régulièrement en France et ailleurs en Europe pour les besoins de son travail : "Je suis rentrée de France vendredi dernier. Je voulais y rester plus longtemps pour aller voter dimanche. Mais j'ai fait le choix de revenir plus tôt en Belgique. Aller voter me semblait trop risqué à cause du coronavirus" Tous ses voyages futurs sont annulés: "J'étais censée être à Strasbourg aujourd'hui, je devais aller à Berlin. Mais c'est impossible. Je ne vais plus nul part. Je reste à la maison avec ma famille."

Beaucoup de ses connaissances françaises en Belgique sont dans le même genre de situation qu'elle: "Un de mes amis travaille en alternance en Belgique et en France, trois jours dans un pays, trois jours dans l'autre. Désormais ce n'est plus possible pour lui aussi"

L'attestation de déplacement dérogatoire

Depuis ce mardi à 17 mars 2020 à 12h, les personnes voulant se déplacer en France ont l'obligation de se munir de cette Attestation de déplacement dérogatoire, qui doit être imprimée et remplie, ou éventuellement retranscrire manuellement. Cette mesure est désormais d'application pour deux semaines au minimum.

Grâce à ce document, les personnes pourront se déplacer "entre le domicile et le travail lorsque le télétravail est impossible", mais aussi pour faire ses courses, pour des raisons de santé.

En ce qui concerne les déplacement privés, ne sont autorités que ceux "pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou la garde d'enfants". Désormais, les déplacements pour faire du sport - marcher, courir, promener son animal de compagnie - ne sont autorisés que de manière individuelle.

Quid des Belges en France?

Quels sont désormais les droits des Belges bloqués en France? Nous n'avons pour l'instant par de réponse du SPF Affaires étrangères en Belgique.